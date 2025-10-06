iOS/iPadOS 26.1 beta 2 reintroduz Slide Over e tem novo gesto para alarmes

Com a liberação da segunda beta do iOS/iPadOS 26.1 para desenvolvedores, algumas mudanças adicionais em relação à primeira beta já foram percebidas pelos ávidos testadores — incluindo a reintrodução de alguns recursos descontinuados.
Mais precisamente, o iPadOS 26.1 trará de volta o Slide Over, substituído no iPadOS 26 por um novo sistema multitarefa em janela. Além disso, o iOS 26 incluirá um novo gesto para encerrar alarmes, como veremos a seguir.
iPadOS 26
Slide Over
Com o Slide Over, será possível ter várias janelas abertas e, em seguida, acessar rapidamente um aplicativo que se sobrepõe aos demais abertos. Para usá-lo, é necessário tocar no ícone verde da janela de um app para abrir os controles de redimensionamento. A partir daí, você pode tocar no botão “Entrar no Slide Over“.
Até o momento, porém, o Slide Over no iPadOS 26.1 oferece suporte a um único aplicativo, então não é exatamente o mesmo que a iteração anterior do recurso.
Ajuste de controle de ganho de microfone
Um problema com o suporte a gravações locais de câmera e microfones no iPadOS 26 impossibilitava ajustar o ganho em microfones USB. No iPadOS 26.1, porém, o controle de captura local na Central de Controle incluirá um controle de ganho.
iOS 26
Alarmes
A Apple substituirá o botão “Parar” por um novo gesto deslizante que deverá impedir cancelar um alarme/timer acidentalmente.
Fotos (Photos)
A Apple reverteu uma mudança vista na versão beta anterior que deixava a barra de navegação do app Fotos um pouco mais fosca e não tão translúcida.
Títulos de pastas/apps
Os títulos das pastas de aplicativos foram alinhados à esquerda com a nova beta. O mesmo acontece com os cabeçalhos dentro do aplicativo Ajustes (Settings).
Dock
O dock também ganhou um tratamento bem mais alinhado ao visual do Liquid Glass na beta mais recente.
App Apple Vision Pro
O aplicativo Apple Vision Pro exibirá um modelo 3D para representar seu dispositivo no iOS 26.1.
Background Security Improvements
Conforme visto na primeira beta do iOS 26.1, a Apple está trabalhando em uma reformulação do sistema de Proteção Rápida, que passará a se chamar Background Security Improvements — o qual ganhou um novo menu nos ajustes de Privacidade e Segurança com a segunda beta.
Menus de contexto
Os menus de contexto de alguns apps ficaram mais enxutos com a beta mais recente.
O iOS 26.1 parece limpar alguns dos menus de contexto do aplicativo da Apple.
26.1 à esquerda (iPhone 17 Pro Max)
26.0.1 à direita (iPad Pro M4)
Aplicativo Fotos
Interfaces com Liquid Glass
A Apple também segue aprimorando o Liquid Glass no sistema, como visto no seletor de relógio da Tela Bloqueada.
O iOS 26.1 Beta 2 traz mais detalhes do Liquid Glass. O seletor de estilo de relógio agora tem um raio de borda mais suave e atualizado.
Algumas boas novidades em desenvolvimento, não acham?