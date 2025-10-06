iOS/iPadOS 26.1 beta 2 reintroduz Slide Over e tem novo gesto para alarmes

Com a liberação da segunda beta do iOS/iPadOS 26.1 para desenvolvedores, algumas mudanças adicionais em relação à primeira beta já foram percebidas pelos ávidos testadores — incluindo a reintrodução de alguns recursos descontinuados.

Mais precisamente, o iPadOS 26.1 trará de volta o Slide Over, substituído no iPadOS 26 por um novo sistema multitarefa em janela. Além disso, o iOS 26 incluirá um novo gesto para encerrar alarmes, como veremos a seguir.

iPadOS 26

Slide Over

Com o Slide Over, será possível ter várias janelas abertas e, em seguida, acessar rapidamente um aplicativo que se sobrepõe aos demais abertos. Para usá-lo, é necessário tocar no ícone verde da janela de um app para abrir os controles de redimensionamento. A partir daí, você pode tocar no botão “Entrar no Slide Over“.

Até o momento, porém, o Slide Over no iPadOS 26.1 oferece suporte a um único aplicativo, então não é exatamente o mesmo que a iteração anterior do recurso.

iPadOS 26.1 Beta 2 brings Slide Over back to iPad. pic.twitter.com/tACdVqeWCm — Beta Profiles (@BetaProfiles) October 6, 2025

Ajuste de controle de ganho de microfone

Um problema com o suporte a gravações locais de câmera e microfones no iPadOS 26 impossibilitava ajustar o ganho em microfones USB. No iPadOS 26.1, porém, o controle de captura local na Central de Controle incluirá um controle de ganho.

iOS 26

Alarmes

A Apple substituirá o botão “Parar” por um novo gesto deslizante que deverá impedir cancelar um alarme/timer acidentalmente.

iOS 26.1 Beta 2 has a new "slide to stop" for Alarms and Timer. pic.twitter.com/OgOV2IcBvl — Beta Profiles (@BetaProfiles) October 6, 2025

Fotos (Photos)

A Apple reverteu uma mudança vista na versão beta anterior que deixava a barra de navegação do app Fotos um pouco mais fosca e não tão translúcida.

In iOS 26.1 Beta 2, Apple brings back transparent navigation buttons in Photos. pic.twitter.com/oI6XCVlHpv — Beta Profiles (@BetaProfiles) October 6, 2025

Títulos de pastas/apps

Os títulos das pastas de aplicativos foram alinhados à esquerda com a nova beta. O mesmo acontece com os cabeçalhos dentro do aplicativo Ajustes (Settings).

iOS 26.1 beta 2 aligns all the settings headers to the left instead of the center.



I think it looks really nice pic.twitter.com/qCgzarbszd — Aaron (@aaronp613) October 6, 2025

iOS 26.1 beta 2 aligns folder titles to the left instead of the center pic.twitter.com/kAb8n7SSS1 — Aaron (@aaronp613) October 6, 2025

Dock

O dock também ganhou um tratamento bem mais alinhado ao visual do Liquid Glass na beta mais recente.

iOS 26.1 Beta 2 brings Liquid Glass to the Dock. pic.twitter.com/lru5aOq5KM — Beta Profiles (@BetaProfiles) October 6, 2025

App Apple Vision Pro

O aplicativo Apple Vision Pro exibirá um modelo 3D para representar seu dispositivo no iOS 26.1.

iOS 26.1

New really cool 3D model in Apple Vision Pro app pic.twitter.com/0FBDPMZzpQ — SOUIC ᯅ (@SSOUIC) October 6, 2025

Novo modelo 3D muito legal no aplicativo Apple Vision Pro

Background Security Improvements

Conforme visto na primeira beta do iOS 26.1, a Apple está trabalhando em uma reformulação do sistema de Proteção Rápida, que passará a se chamar Background Security Improvements — o qual ganhou um novo menu nos ajustes de Privacidade e Segurança com a segunda beta.

iOS 26.1 beta 2 adds a new "Background Security Improvements" setting under "Privacy & Security"



This will soon replace Rapid Security Responses, which hasn't been used in over 2 years. pic.twitter.com/FdVknQ0hQw — Aaron (@aaronp613) October 6, 2025

Em breve, isso substituirá as Respostas Rápidas de Segurança, que não eram usadas há mais de 2 anos.

Menus de contexto

Os menus de contexto de alguns apps ficaram mais enxutos com a beta mais recente.

O iOS 26.1 parece limpar alguns dos menus de contexto do aplicativo da Apple.

26.1 à esquerda (iPhone 17 Pro Max)

26.0.1 à direita (iPad Pro M4)

Aplicativo Fotos

Interfaces com Liquid Glass

A Apple também segue aprimorando o Liquid Glass no sistema, como visto no seletor de relógio da Tela Bloqueada.

O iOS 26.1 Beta 2 traz mais detalhes do Liquid Glass. O seletor de estilo de relógio agora tem um raio de borda mais suave e atualizado.

Algumas boas novidades em desenvolvimento, não acham?