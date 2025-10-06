Navegue

Leitura de 3 minuto

iOS/iPadOS 26.1 beta 2 reintroduz Slide Over e tem novo gesto para alarmes

Luiz Gustavo Ribeiro
06/10/2025 • 19:37
9to5Mac
Slide Over no iPadOS 26.1

Com a liberação da segunda beta do iOS/iPadOS 26.1 para desenvolvedores, algumas mudanças adicionais em relação à primeira beta já foram percebidas pelos ávidos testadores — incluindo a reintrodução de alguns recursos descontinuados.

Mais precisamente, o iPadOS 26.1 trará de volta o Slide Over, substituído no iPadOS 26 por um novo sistema multitarefa em janela. Além disso, o iOS 26 incluirá um novo gesto para encerrar alarmes, como veremos a seguir.

iPadOS 26

Slide Over

Com o Slide Over, será possível ter várias janelas abertas e, em seguida, acessar rapidamente um aplicativo que se sobrepõe aos demais abertos. Para usá-lo, é necessário tocar no ícone verde da janela de um app para abrir os controles de redimensionamento. A partir daí, você pode tocar no botão “Entrar no Slide Over“.

Até o momento, porém, o Slide Over no iPadOS 26.1 oferece suporte a um único aplicativo, então não é exatamente o mesmo que a iteração anterior do recurso.

O iPadOS 26.1 Beta 2 traz o Slide Over de volta ao iPad.

Ajuste de controle de ganho de microfone

Um problema com o suporte a gravações locais de câmera e microfones no iPadOS 26 impossibilitava ajustar o ganho em microfones USB. No iPadOS 26.1, porém, o controle de captura local na Central de Controle incluirá um controle de ganho.

Ajuste de controle de ganho no iPadOS 26.1

iOS 26

Alarmes

A Apple substituirá o botão “Parar” por um novo gesto deslizante que deverá impedir cancelar um alarme/timer acidentalmente.

A beta 2 do iOS 26.1 tem um novo “deslize para parar” para alarmes e temporizadores.

Fotos (Photos)

A Apple reverteu uma mudança vista na versão beta anterior que deixava a barra de navegação do app Fotos um pouco mais fosca e não tão translúcida.

Na beta 2 do iOS 26.1, a Apple trouxe de volta botões de navegação transparentes no Fotos.

Títulos de pastas/apps

Os títulos das pastas de aplicativos foram alinhados à esquerda com a nova beta. O mesmo acontece com os cabeçalhos dentro do aplicativo Ajustes (Settings).

A beta 2 do iOS 26.1 alinha todos os cabeçalhos de configurações à esquerda em vez do centro.
Acho que ficou muito bom.
A beta 2 do iOS 26.1 alinha os títulos das pastas à esquerda em vez do centro.

Dock

O dock também ganhou um tratamento bem mais alinhado ao visual do Liquid Glass na beta mais recente.

A beta 2 do iOS 26.1 traz o Liquid Glass para o Dock.

App Apple Vision Pro

O aplicativo Apple Vision Pro exibirá um modelo 3D para representar seu dispositivo no iOS 26.1.

iOS 26.1
Novo modelo 3D muito legal no aplicativo Apple Vision Pro

Background Security Improvements

Conforme visto na primeira beta do iOS 26.1, a Apple está trabalhando em uma reformulação do sistema de Proteção Rápida, que passará a se chamar Background Security Improvements — o qual ganhou um novo menu nos ajustes de Privacidade e Segurança com a segunda beta.

O iOS 26.1 beta 2 adiciona uma nova configuração “Melhorias na Segurança em Segundo Plano” em “Privacidade e Segurança”.
Em breve, isso substituirá as Respostas Rápidas de Segurança, que não eram usadas há mais de 2 anos.

Menus de contexto

Os menus de contexto de alguns apps ficaram mais enxutos com a beta mais recente.

O iOS 26.1 parece limpar alguns dos menus de contexto do aplicativo da Apple.
26.1 à esquerda (iPhone 17 Pro Max)
26.0.1 à direita (iPad Pro M4)
Aplicativo Fotos

Interfaces com Liquid Glass

A Apple também segue aprimorando o Liquid Glass no sistema, como visto no seletor de relógio da Tela Bloqueada.

O iOS 26.1 Beta 2 traz mais detalhes do Liquid Glass. O seletor de estilo de relógio agora tem um raio de borda mais suave e atualizado.

Algumas boas novidades em desenvolvimento, não acham?

Luiz Gustavo Ribeiro
