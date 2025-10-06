Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

iPhone Air modificado ganha uma traseira totalmente transparente

Luiz Gustavo Ribeiro
06/10/2025 • 14:05

O atributo do iPhone Air que mais se destaca é, naturalmente, seu chassi ultrafino. Mas e se ele também tivesse uma traseira totalmente transparente?

Publicidade

É isso que um usuário do X (ex-Twitter) decidiu criar, dando ao iPhone Air um aspecto que lembra os gadgets translúcidos dos anos 1990/2000. Como parte do processo, ele removeu o vidro e raspou a tinta (do modelo preto-espacial) com uma lâmina de barbear.

Acabei de fazer o primeiro iPhone Air com vidro traseiro transparente personalizado 🔥🤳 Não vi nenhuma postagem em nenhuma plataforma de outros técnicos fazendo isso, então estou reivindicando o título de primeira pessoa no mundo a fazer isso com sucesso 🤓🥇
#transparentbackglass #iphoneair #iphoneairtransparentbackglass

Como verificado em desmontes do iPhone Air, a Apple colocou a maioria dos principais componentes do aparelho no módulo da câmera traseira (o platô). Esse layout torna a traseira transparente ainda mais impressionante — e essa não é apenas uma modificação estética, pois o dispositivo continua funcional.

Durante a modificação inicial do aparelho, a lanterna e o microfone traseiro foram removidos — mas readicionados posteriormente.

Publicidade

Lanterna e microfone flexíveis adicionados novamente, bobina de carga sem fio removida para manter a estética 🔥

Entretanto, a bobina de carregamento sem fio (MagSafe) da parte traseira precisou ser removida — logo, o aparelho só pode ser recarregado pela porta USB-C, mas essa é a única desvantagem.

O que acharam da invenção? 😛

iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Cult of Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Beta do WhatsApp inverte posições de abas e adiciona atalhos para outras redes nos Status
Posts relacionados