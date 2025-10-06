iPhone Air modificado ganha uma traseira totalmente transparente

O atributo do iPhone Air que mais se destaca é, naturalmente, seu chassi ultrafino. Mas e se ele também tivesse uma traseira totalmente transparente?

É isso que um usuário do X (ex-Twitter) decidiu criar, dando ao iPhone Air um aspecto que lembra os gadgets translúcidos dos anos 1990/2000. Como parte do processo, ele removeu o vidro e raspou a tinta (do modelo preto-espacial) com uma lâmina de barbear.

Just did the first iPhone Air custom transparent backglass🔥🤳 I haven’t seen a single post on any platform from other techs doing this so I am claiming the title of first person in the world to do this successfully 🤓🥇#transparentbackglass #iphoneair… pic.twitter.com/U30uuLoGOT — ₿RT 𐤊 🐈📈 (@brt2412) September 28, 2025 Acabei de fazer o primeiro iPhone Air com vidro traseiro transparente personalizado 🔥🤳 Não vi nenhuma postagem em nenhuma plataforma de outros técnicos fazendo isso, então estou reivindicando o título de primeira pessoa no mundo a fazer isso com sucesso 🤓🥇

Como verificado em desmontes do iPhone Air, a Apple colocou a maioria dos principais componentes do aparelho no módulo da câmera traseira (o platô). Esse layout torna a traseira transparente ainda mais impressionante — e essa não é apenas uma modificação estética, pois o dispositivo continua funcional.

Durante a modificação inicial do aparelho, a lanterna e o microfone traseiro foram removidos — mas readicionados posteriormente.

Flashlight and microphone flex added back, wireless charge coil removed to keep the aesthetic 🔥 pic.twitter.com/UzcxCuJclq — ₿RT 𐤊 🐈📈 (@brt2412) September 29, 2025

Lanterna e microfone flexíveis adicionados novamente, bobina de carga sem fio removida para manter a estética 🔥

Entretanto, a bobina de carregamento sem fio (MagSafe) da parte traseira precisou ser removida — logo, o aparelho só pode ser recarregado pela porta USB-C, mas essa é a única desvantagem.

O que acharam da invenção? 😛

