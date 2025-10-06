Navegue

John Ternus apresentando o novo iPad Pro

John Ternus ganha força como provável sucessor de Tim Cook; mais executivos poderão deixar a Apple

Bruno Cardoso
06/10/2025 • 10:25
Leitura de 3 minuto

Prestes a completar 65 anos de idade, o CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, nunca esteve tão perto de se aposentar — e, de acordo com o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), o vice-presidente sênior de engenharia de hardware da empresa, John Ternus, parece mesmo ser o seu substituo mais provável.

Gurman, vale lembrar, citou o nome de Ternus como um dos mais prováveis para substituir Cook pela primeira vez no ano passado, mas algumas coisas que colocaram ainda mais lenha nessa fogueira aconteceram desde então, como o anúncio da aposentaria do atual diretor de operações da Apple, Jeff Williams, que era comumente apontado como o “número 2” da empresa.

Além de ser mais jovem (50) que a maioria dos outros executivos de alto escalão da Apple, Ternus também é visto como alguém mais próximo da área de tecnologia, e não tanto como uma pessoa de vendas e logística, que é onde Cook se encaixa. Isso seria visto com bons olhos dentro da empresa, haja vista a dificuldade recente da Maçã em emplacar novos sucessos tanto no mundo do hardware quanto no do software.

Ternus também tem ganhado mais espaço nos eventos da Apple. Além de Macs e iPads, ele foi o responsável por apresentar o iPhone Air — provavelmente o modelo mais chamativo desde o iPhone X, de 2017. A Apple também o enviou para receber os primeiros compradores dos novos iPhones na Apple Regent Street, em Londres (Reino Unido), papel comumente desempenhado por Cook na Apple Fifth Avenue, em Nova York (Estados Unidos), sugerindo um maior protagonismo do chefe de hardware.

Mais mudanças

Não é só o cargo de CEO que poderá receber um novo dono em breve dentro da Apple. Segundo Gurman, Johny Srouji, chefe do grupo de tecnologias de hardware da Maçã (responsável pelos chips das séries “A” e “M”), também estaria bem próximo de deixar a empresa, embora tenha dito que ainda está avaliando o que fará com a sua carreira.

Se ele realmente decidir deixar o seu posto, os seus dois substitutos mais prováveis são Zongjian Chen (que lidera, entre outras coisas, o time de modems da Apple) e Sri Santhanam (responsável pelo desenvolvimento dos processadores dos principais dispositivos da empresa).

Outra executiva de longa data que estaria pensando em se aposentar é Lisa Jackson, vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple. Na empresa desde 2013, ela teria assumido uma postura mais discreta após a eleição do republicano Donald Trump.

Filiada ao Partido Democrata, Jackson fez parte da administração de Barack Obama, o que poderia colocá-la na mira do atual governo estadunidense. Para evitar rusgas, ela tem colocado seus subordinados para tratar diretamente com o gabinete de Trump, de acordo com a Bloomberg.

Por fim, o ex-Google John Giannandrea também poderá deixar a Apple — nesse caso, vale notar, por vontade da própria empresa, dado o seu fracasso em posicionar a Maçã e a Siri como grandes players no mercado de inteligência artificial (IA).

A companhia, no entanto, estaria enfrentando problemas para encontrar um bom substituto para Giannandrea, tendo considerado até mesmo colocar Mike Rockwell (atual responsável pela Siri) para assumir o posto de vice-presidente sênior de estratégia de aprendizado de máquina e IA — ideia que aparentemente perdeu força. Entre os candidatos mais cotados no momento, estaria um executivo importante da Meta, cujo nome não foi revelado.

Ao que tudo indica, a Apple será uma empresa bastante diferente (pelo menos no que diz respeito ao seu time de executivos) daqui a alguns anos…

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
