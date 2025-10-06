Lançamentos à vista? iPads Pro e MacBooks Pro com M4 têm baixo estoque

Os estoques do iPad Pro com chip M4 parecem estar limitados em meio a rumores de que um modelo equipado com o “M5” poderá ser lançado ainda este ano. O mesmo cenário se repete para o MacBook Pro (M4).
Conforme observado por Mark Gurman (da Bloomberg), a previsão de entrega — nos Estados Unidos — está atualmente prevista para 21 a 28 de outubro. Isso, como em outras ocorrências no passado, pode ser um indício de que a Apple planeja um lançamento iminente.
Já os modelos mais parrudos do MacBook Pro — com 16 polegadas e chips M4 Pro/M4 Max — têm datas de entrega mais padronizadas, variando de 15 a 20 de outubro. Logo, é possível que a Apple esteja planejando atualizar o MacBook Pro de 14″ com um chip “M5″, ao passo que poderá lançar os MacBooks Pro de 14″ e 16” com os chips “M5 Pro” e “M5 Max” posteriormente.
On the base level 14-inch MacBook Pros, custom configurations on the line store are constrained till the end of October. Not the case for the Pro/Max and 16-inch models.— Mark Gurman (@markgurman) October 6, 2025
Vale notar que os rumores sobre o lançamento do MacBook Pro com “M5” têm sido confusos: no início deste ano, Gurman apostou que eles chegariam, assim como os iPad Pro com chip “M5”, antes do final do ano. Em julho passado, ele afirmou que a Apple planejava lançá-los no início de 2026.
No mais, Gurman também acredita que o lançamento de um novo Vision Pro é iminente. Resta-nos aguardar para saber de fato o que a Apple está planejando.
