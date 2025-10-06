Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Lançamentos à vista? iPads Pro e MacBooks Pro com M4 têm baixo estoque

Uma nova geração do Vision Pro também estaria chegando, segundo o leaker Mark Gurman
Luiz Gustavo Ribeiro
06/10/2025 • 21:12
ID 350748551 | Apple © Ifeelstock | Dreamstime.com
MacBooks Pro expostos em Apple Store

Os estoques do iPad Pro com chip M4 parecem estar limitados em meio a rumores de que um modelo equipado com o “M5” poderá ser lançado ainda este ano. O mesmo cenário se repete para o MacBook Pro (M4).

Publicidade

Conforme observado por Mark Gurman (da Bloomberg), a previsão de entrega — nos Estados Unidos — está atualmente prevista para 21 a 28 de outubro. Isso, como em outras ocorrências no passado, pode ser um indício de que a Apple planeja um lançamento iminente.

O iPad Pro M4 está com estoque bastante limitado nas lojas físicas da Apple, e os envios online estão atrasados ​​para entre 21 e 28 de outubro para pedidos online de algumas configurações. Um bom sinal para o lançamento iminente do iPad Pro M5. MacBook Pros de 14 polegadas de entrada (sem chip Pro/Max) também.

Já os modelos mais parrudos do MacBook Pro — com 16 polegadas e chips M4 Pro/M4 Max — têm datas de entrega mais padronizadas, variando de 15 a 20 de outubro. Logo, é possível que a Apple esteja planejando atualizar o MacBook Pro de 14″ com um chip “M5″, ao passo que poderá lançar os MacBooks Pro de 14″ e 16” com os chips “M5 Pro” e “M5 Max” posteriormente.

Nos MacBook Pros básicos de 14 polegadas, as configurações personalizadas na loja física estão limitadas até o final de outubro. O mesmo não acontece com os modelos Pro/Max e de 16 polegadas.

Publicidade

Vale notar que os rumores sobre o lançamento do MacBook Pro com “M5” têm sido confusos: no início deste ano, Gurman apostou que eles chegariam, assim como os iPad Pro com chip “M5”, antes do final do ano. Em julho passado, ele afirmou que a Apple planejava lançá-los no início de 2026.

No mais, Gurman também acredita que o lançamento de um novo Vision Pro é iminente. Resta-nos aguardar para saber de fato o que a Apple está planejando.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
iPads Pro (miniatura)
Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: prateado ou cinza-espacial
Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

iOS/iPadOS 26.1 beta 2 reintroduz Slide Over e tem novo gesto para alarmes
Posts relacionados