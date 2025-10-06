Navegue

Leitura de 2 minuto

Leilões da Receita em Salvador e no Rio têm Apple Vision Pro por R$15 mil e dezenas de iPhones

Bruno Cardoso
06/10/2025 • 16:53

A Receita Federal está de volta com dois novos leilões recheados de produtos da Apple. Localizados nas cidades de Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ), esses produtos entrariam de forma ilegal no país.

Como sempre ressaltamos, a Receita nem sempre detalha os modelos ou as condições de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.

Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Salvador

Há itens da Apple em todos os sete lotes desse edital. As propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 24 de outubro, às 8h, e serão recebidas até às 18h de 29/10.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 30/10, às 10h. Mais detalhes estão disponíveis nessa página.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
121x iPhone 11
4x iPhone 12
1x iPhone 12 Pro
9x iPhone 13
8x iPhone 13 Pro Max		R$76.000
22x iPhone (modelo não especificado)
1x iPhone 7
2x iPhone 7 Plus
3x iPhone 8 Plus
1x iPhone XR
1x iPhone XS
5x iPhone 11
1x iPhone 12
4x iPhone 13		R$65.000
33x iPhone (modelo não especificado)
3x iPhone 7 Plus
3x iPhone 8
2x iPhone 8 Plus
1x iPhone XR
3x iPhone 11
1x iPhone 13		R$77.000
42x iPhone 7 Plus
1x iPhone 8
2x iPhone 8 Plus
4x iPhone XR
8x iPhone 11
1x iPhone 12		R$50.000
57x iPhone 7 Plus
1x iPhone 8
4x iPhone 8 Plus
3x iPhone XR
9x iPhone 11
1x iPhone 12 Pro Max
2x iPhone 13		R$55.000
62x iPhone 7
3x iPhone 7 Plus
3x iPhone 8
18x iPhone 8 Plus
1x iPhone X
5x iPhone XR
12x iPhone 11
1x iPhone 11 Pro Max
1x iPhone 12		R$80.000
72x iPhone (modelo não especificado)
13x iPhone Pro Max (modelo não especificado)
5x iPhone 7 Plus
3x iPhone 8
26x iPhone 8 Plus
14x iPhone XR
43x iPhone 11
2x iPhone 11 Pro
3x iPhone 11 Pro Max
5x iPhone 12
1x iPhone 12 Pro
1x iPhone 12 Pro Max
2x iPhone 13
1x iPhone 13 Pro		R$100.000

Rio do Janeiro

Com 11 lotes no total e apenas 3 contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 3 de novembro, às 8h, e serão recebidas até 12/11, às 18h.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 13/11, às 10h30. Mais informações estão disponíveis aqui.

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
21x Carregador MagSafe
1x iPhone 8 Plus		R$15.000
31x Bateria MagSafe
1x iPhone 12 Pro
1x MacBook Air
1x MacBook Pro		R$9.000
81x Apple Vision ProR$15.000

Como participar?

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.

Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
