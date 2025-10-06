Leilões da Receita em Salvador e no Rio têm Apple Vision Pro por R$15 mil e dezenas de iPhones

A Receita Federal está de volta com dois novos leilões recheados de produtos da Apple. Localizados nas cidades de Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ), esses produtos entrariam de forma ilegal no país.

Como sempre ressaltamos, a Receita nem sempre detalha os modelos ou as condições de determinados produtos — os quais podem até mesmo vir sem caixa ou acessórios (isso costuma ser informado). O órgão tampouco faz entregas.

Vale notar ainda que, dentro dos lotes com produtos da Apple, também podem haver outros itens sendo leiloados.

Salvador

Há itens da Apple em todos os sete lotes desse edital. As propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 24 de outubro, às 8h, e serão recebidas até às 18h de 29/10.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 30/10, às 10h. Mais detalhes estão disponíveis nessa página.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 1 21x iPhone 11

4x iPhone 12

1x iPhone 12 Pro

9x iPhone 13

8x iPhone 13 Pro Max R$76.000 2 2x iPhone (modelo não especificado)

1x iPhone 7

2x iPhone 7 Plus

3x iPhone 8 Plus

1x iPhone XR

1x iPhone XS

5x iPhone 11

1x iPhone 12

4x iPhone 13 R$65.000 3 3x iPhone (modelo não especificado)

3x iPhone 7 Plus

3x iPhone 8

2x iPhone 8 Plus

1x iPhone XR

3x iPhone 11

1x iPhone 13 R$77.000 4 2x iPhone 7 Plus

1x iPhone 8

2x iPhone 8 Plus

4x iPhone XR

8x iPhone 11

1x iPhone 12 R$50.000 5 7x iPhone 7 Plus

1x iPhone 8

4x iPhone 8 Plus

3x iPhone XR

9x iPhone 11

1x iPhone 12 Pro Max

2x iPhone 13 R$55.000 6 2x iPhone 7

3x iPhone 7 Plus

3x iPhone 8

18x iPhone 8 Plus

1x iPhone X

5x iPhone XR

12x iPhone 11

1x iPhone 11 Pro Max

1x iPhone 12 R$80.000 7 2x iPhone (modelo não especificado)

13x iPhone Pro Max (modelo não especificado)

5x iPhone 7 Plus

3x iPhone 8

26x iPhone 8 Plus

14x iPhone XR

43x iPhone 11

2x iPhone 11 Pro

3x iPhone 11 Pro Max

5x iPhone 12

1x iPhone 12 Pro

1x iPhone 12 Pro Max

2x iPhone 13

1x iPhone 13 Pro R$100.000

Rio do Janeiro

Com 11 lotes no total e apenas 3 contendo produtos da Apple, as propostas desse leilão poderão ser enviadas para análise a partir do dia 3 de novembro, às 8h, e serão recebidas até 12/11, às 18h.

As melhores propostas serão selecionadas para participar do pregão online — o qual está previsto para o dia 13/11, às 10h30. Mais informações estão disponíveis aqui.

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 2 1x Carregador MagSafe

1x iPhone 8 Plus R$15.000 3 1x Bateria MagSafe

1x iPhone 12 Pro

1x MacBook Air

1x MacBook Pro R$9.000 8 1x Apple Vision Pro R$15.000

Como participar?

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir os produtos do leilão precisam ter um CPF válido e um certificado digital válido, via acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) — o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo.

Alguns lotes estão disponíveis para lances tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas.