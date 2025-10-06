Navegue

O que é e como resolver o aviso de “Atualização Solicitada” em iPhones e iPads

Pedro Henrique Nunes
06/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Os iPhones e iPads são amplamente conhecidos por receberem atualizações de software com uma frequência bem maior que aparelhos de outras fabricantes. Esses updates, além de trazerem novos recursos, também corrigem erros ou brechas de segurança.

Porém, alguns usuários podem ficar com uma atualização “presa” na tela de updates, informando “Atualização Solicitada…”. Caso esteja passando por isso, veja o que significa e como resolver! 📱

O que significa o aviso de “Atualização Solicitada…”?

O alerta pode aparecer enquanto o seu dispositivo está na “fila” dos servidores da Apple para ser atualizado.

O tempo que essa mensagem estiver aparecendo pode variar de acordo com a quantidade de aparelhos nessa fila e também da sua conexão com a internet.

O que fazer se esse aviso persistir em aparecer?

  • Certifique-se de que está conectado a uma boa rede Wi-Fi, para o processo ser mais rápido.
  • Certifique-se de que há espaço livre suficiente para que a atualização seja instalada no seu iPhone/iPad, indo até Ajustes » Geral » Armazenamento do iPhone [ou iPad].
  • Experimente fazer a atualização usando o seu Mac ou PC.
  • Remova o arquivo da atualização e tente novamente. Para isso, abra os Ajustes, toque em “Geral” e em “Armazenamento do iPhone [ou iPad]”. Localize o arquivo e delete-o.
  • Force o reinício do seu aparelho e tente novamente.

Deu tudo certo por aí? 😊

via Technology.org

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
