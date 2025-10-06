Navegue

Foto de Tigran Kharatyan na Unsplash
O que fazer se não receber o código de verificação da sua Conta Apple

Pedro Henrique Nunes
06/10/2025 • 08:00
Por padrão, as Contas Apple (ex-IDs Apple) criadas pelos usuários já vêm habilitadas com a autenticação de dois fatores — fazendo com que as suas informações fiquem ainda mais protegidas.

Caso faça login em um novo aparelho ou na web, é necessário que você digite um código de seis dígitos enviado para os seus dispositivos de confiança. Mas e se esse código não chegar?

A seguir, veja algumas dicas do que fazer nesse caso! 🙂

  • Certifique-se de que os seus aparelhos de confiança estão conectados com a internet — seja por rede celular ou Wi-Fi.
  • Verifique se o seu aparelho está na lista contida nas configurações da sua Conta Apple:
    • No iPhone/iPad: abra os Ajustes, toque no seu nome (na parte superior), vá até “Início de Sessão e Segurança” e “Autenticação de Dois Fatores”.
    • No Mac: abra os Ajustes do Sistema, clique no seu nome, no canto superior esquerdo e em “Início de Sessão e Segurança” e “Autenticação de Dois Fatores”.
  • A partir da mesma seção, é possível receber manualmente um outro código de verificação, bastando tocar/clicar em “Receber código de verificação”.
  • Verifique, na página de Status do sistema, se há algum problema temporário envolvendo os serviços da Apple que podem estar impedindo o envio dos códigos.

Deu tudo certo por aí? 🙂

via iDownloadBlog

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
