Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

OpenAI e Jony Ive estariam enfrentando problemas para criar dispositivo de IA

Bruno S. Gentile
06/10/2025 • 16:11
Jony Ive e Sam Altman | Imagem: Cubed
Jony Ive e Sam Altman

A OpenAI e o ex-chefe de design da Apple, Jony Ive, estão enfrentando problemas técnicos no desenvolvimento de um novo dispositivo de inteligência artificial ainda não revelado, conforme uma reportagem do Financial Times.

Publicidade

A proposta é ambiciosa: um gadget sem tela, projetado para caber na palma da mão e ficar sobre mesas, capaz de entender, através de microfones e câmeras, o ambiente e responder (por voz) sobre aquilo que ouve e vê. O produto ainda está longe de uma versão final, com questões de infraestrutura, privacidade, personalidade da assistente e capacidade de processamento atrasando o cronograma, que previa lançamento em 2026.

O projeto faz parte da estratégia da OpenAI de ingressar no mercado de hardwares após a aquisição da empresa io, cofundada por Ive, por cerca de US$6,5 bilhões. O dispositivo seria uma tentativa de revolucionar a interação entre humanos e máquinas, ficando sempre ativo e coletando dados para aprimorar respostas. Um dos envolvidos chegou a resumir o objetivo como criar “um amigo que é um computador e não sua namorada estranha de IA”.

Entretanto, o que emperra não é apenas uma questão técnica de hardware. Fontes próximas ao projeto afirmam que uma das maiores dificuldades é a identidade do dispositivo. A equipe ainda não conseguiu definir quem é essa assistente, como ela fala, quando deve se calar e quando pode observar sem parecer invasiva ou ferir algum aspecto da vida privada do usuário.

Publicidade

Mais do que isso, o projeto é uma tentativa da empresa de justificar o porquê de ter passado a SpaceX, de Elon Musk, ao se tornar a startup mais valiosa do mundo com seu valor baseado em US$500 bilhões. A companhia quer provar que há vida além do ChatGPT ao inaugurar uma nova era — o equivalente, segundo Sarah Friar (diretora financeira da empresa), à transição dos celulares flip para o iPhone.

A tarefa é difícil. Não é coincidência que outras tentativas tenham fracassado. O pingente da Humane e o rabbit r1 mostraram que o público ainda não encontrou propósito — sobretudo conforto — em “carregar” uma inteligência artificial. Apesar de buscar algo mais humano, tanto a OpenAI quanto Ive ainda enfrentam o paradoxo de que, quanto mais “presente” a IA se torna, mais as pessoas sentem que ela precisa se afastar, dificultando a aderência do público à ideia.

Se o iPhone, em 2007, marcou o auge da interface visível e interativa, o novo projeto de Ive tenta inaugurar a era da “interface invisível”. E talvez seja aí que resida o verdadeiro obstáculo: projetar e conceituar o que não é para ser visto é algo que até Ive, por enquanto, não conseguiu resolver.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Baterias baratas correm mais risco de explodir devido a um grave defeito, segundo estudo
Próx. Post

Leilões da Receita em Salvador e no Rio têm Apple Vision Pro por R$15 mil e dezenas de iPhones
Posts relacionados