OpenAI e Jony Ive estariam enfrentando problemas para criar dispositivo de IA

A OpenAI e o ex-chefe de design da Apple, Jony Ive, estão enfrentando problemas técnicos no desenvolvimento de um novo dispositivo de inteligência artificial ainda não revelado, conforme uma reportagem do Financial Times.

Publicidade

A proposta é ambiciosa: um gadget sem tela, projetado para caber na palma da mão e ficar sobre mesas, capaz de entender, através de microfones e câmeras, o ambiente e responder (por voz) sobre aquilo que ouve e vê. O produto ainda está longe de uma versão final, com questões de infraestrutura, privacidade, personalidade da assistente e capacidade de processamento atrasando o cronograma, que previa lançamento em 2026.

O projeto faz parte da estratégia da OpenAI de ingressar no mercado de hardwares após a aquisição da empresa io, cofundada por Ive, por cerca de US$6,5 bilhões. O dispositivo seria uma tentativa de revolucionar a interação entre humanos e máquinas, ficando sempre ativo e coletando dados para aprimorar respostas. Um dos envolvidos chegou a resumir o objetivo como criar “um amigo que é um computador e não sua namorada estranha de IA”.

Entretanto, o que emperra não é apenas uma questão técnica de hardware. Fontes próximas ao projeto afirmam que uma das maiores dificuldades é a identidade do dispositivo. A equipe ainda não conseguiu definir quem é essa assistente, como ela fala, quando deve se calar e quando pode observar sem parecer invasiva ou ferir algum aspecto da vida privada do usuário.

Publicidade

Mais do que isso, o projeto é uma tentativa da empresa de justificar o porquê de ter passado a SpaceX, de Elon Musk, ao se tornar a startup mais valiosa do mundo com seu valor baseado em US$500 bilhões. A companhia quer provar que há vida além do ChatGPT ao inaugurar uma nova era — o equivalente, segundo Sarah Friar (diretora financeira da empresa), à transição dos celulares flip para o iPhone.

A tarefa é difícil. Não é coincidência que outras tentativas tenham fracassado. O pingente da Humane e o rabbit r1 mostraram que o público ainda não encontrou propósito — sobretudo conforto — em “carregar” uma inteligência artificial. Apesar de buscar algo mais humano, tanto a OpenAI quanto Ive ainda enfrentam o paradoxo de que, quanto mais “presente” a IA se torna, mais as pessoas sentem que ela precisa se afastar, dificultando a aderência do público à ideia.

Se o iPhone, em 2007, marcou o auge da interface visível e interativa, o novo projeto de Ive tenta inaugurar a era da “interface invisível”. E talvez seja aí que resida o verdadeiro obstáculo: projetar e conceituar o que não é para ser visto é algo que até Ive, por enquanto, não conseguiu resolver.