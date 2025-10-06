Segundas betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 já estão disponíveis

O ciclo de testes dos próximos updates da Apple teve continuidade hoje com a liberação das segundas betas do iOS 26.1 (compilação 23B5059e ), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 ( 25B5057f ), watchOS 26.1 ( 23S5017d ), tvOS 26.1 ( 23J5558e ) e visionOS 26.1 ( 23N5028e ).

Ademais, a Maçã liberou para desenvolvedores a segunda beta do Xcode 26.1 (compilação 17B5035f ).

Como conferimos nas primeiras betas, esses updates incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs.

Caso as betas de hoje tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉