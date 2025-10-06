Segundas betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 já estão disponíveis

O ciclo de testes dos próximos updates da Apple teve continuidade hoje com a liberação das segundas betas do iOS 26.1 (compilação
23B5059e), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 (
25B5057f), watchOS 26.1 (
23S5017d), tvOS 26.1 (
23J5558e) e visionOS 26.1 (
23N5028e).
Ademais, a Maçã liberou para desenvolvedores a segunda beta do Xcode 26.1 (compilação
17B5035f).
Como conferimos nas primeiras betas, esses updates incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs.
Caso as betas de hoje tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉