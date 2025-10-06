Navegue

Leitura de 1 minuto

Segundas betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1 já estão disponíveis

Luiz Gustavo Ribeiro
06/10/2025 • 14:19
iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 (sistemas da Apple para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Apple Vision Pro)

O ciclo de testes dos próximos updates da Apple teve continuidade hoje com a liberação das segundas betas do iOS 26.1 (compilação 23B5059e), iPadOS 26.1 (idem), macOS Tahoe 26.1 (25B5057f), watchOS 26.1 (23S5017d), tvOS 26.1 (23J5558e) e visionOS 26.1 (23N5028e).

Ademais, a Maçã liberou para desenvolvedores a segunda beta do Xcode 26.1 (compilação 17B5035f).

Como conferimos nas primeiras betas, esses updates incluirão ainda mais novidades e mudanças dos sistemas lançados no mês passado, além correções de diversos bugs.

Caso as betas de hoje tragam qualquer outra novidade, nós informaremos por aqui. 😉

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
