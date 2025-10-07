AirPods Pro (2 e 3) e AirPods 4 recebem nova atualização de firmware

A Apple disponibilizou há pouco um novo firmware para os AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 (modelos com Lightning ou USB-C) e AirPods 4 (modelos com ou sem Cancelamento Ativo de Ruído).

A empresa ainda não divulgou as notas de lançamento da nova versão, que traz a compilação 8A358 , mas é provável que ela inclua apenas melhorias e correções gerais. A versão anterior, vale lembrar, era a 8A357 .

Na versão 8A356 , liberada no mês passado, a Maçã lançou recursos importantes, como a Tradução ao Vivo (Live Translation), uma melhor qualidade de áudio para chamadas telefônicas e videochamadas, o controle remoto do app Câmera (Camera) e mais.

Como instalar

O update pode ser instalado colocando os AirPods para recarregar próximos a um iPhone, iPad ou Mac com o Bluetooth ativado e conectado a uma rede Wi-Fi. Ele pode demorar um pouco para ser concluído.

Para verificar se os seus AirPods já estão atualizados, basta conectá-los a um iPhone, iPad ou Mac e verificar a versão do firmware em Ajustes » Bluetooth e selecionando a opção “Informações” no dispositivo.

