AirPods Pro (2 e 3) e AirPods 4 recebem nova atualização de firmware

A Apple disponibilizou há pouco um novo firmware para os AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 (modelos com Lightning ou USB-C) e AirPods 4 (modelos com ou sem Cancelamento Ativo de Ruído).
A empresa ainda não divulgou as notas de lançamento da nova versão, que traz a compilação
8A358, mas é provável que ela inclua apenas melhorias e correções gerais. A versão anterior, vale lembrar, era a
8A357.
Na versão
8A356, liberada no mês passado, a Maçã lançou recursos importantes, como a Tradução ao Vivo (Live Translation), uma melhor qualidade de áudio para chamadas telefônicas e videochamadas, o controle remoto do app Câmera (Camera) e mais.
Como instalar
O update pode ser instalado colocando os AirPods para recarregar próximos a um iPhone, iPad ou Mac com o Bluetooth ativado e conectado a uma rede Wi-Fi. Ele pode demorar um pouco para ser concluído.
Para verificar se os seus AirPods já estão atualizados, basta conectá-los a um iPhone, iPad ou Mac e verificar a versão do firmware em Ajustes » Bluetooth e selecionando a opção “Informações” no dispositivo.
Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.