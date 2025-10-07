Navegue

AirPods Pro (2 e 3) e AirPods 4 recebem nova atualização de firmware

Bruno Cardoso
07/10/2025 • 15:58
A Apple disponibilizou há pouco um novo firmware para os AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 (modelos com Lightning ou USB-C) e AirPods 4 (modelos com ou sem Cancelamento Ativo de Ruído).

A empresa ainda não divulgou as notas de lançamento da nova versão, que traz a compilação 8A358, mas é provável que ela inclua apenas melhorias e correções gerais. A versão anterior, vale lembrar, era a 8A357.

Na versão 8A356, liberada no mês passado, a Maçã lançou recursos importantes, como a Tradução ao Vivo (Live Translation), uma melhor qualidade de áudio para chamadas telefônicas e videochamadas, o controle remoto do app Câmera (Camera) e mais.

Como instalar

O update pode ser instalado colocando os AirPods para recarregar próximos a um iPhone, iPad ou Mac com o Bluetooth ativado e conectado a uma rede Wi-Fi. Ele pode demorar um pouco para ser concluído.

Para verificar se os seus AirPods já estão atualizados, basta conectá-los a um iPhone, iPad ou Mac e verificar a versão do firmware em Ajustes » Bluetooth e selecionando a opção “Informações” no dispositivo.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
