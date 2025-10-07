Apple Intelligence: como comunicar um problema com a Inteligência Visual [iPhone]

Uma das funções do leque da Apple Intelligence é a Inteligência Visual (Visual Intelligence), que usa a câmera do iPhone para obter mais informações sobre um lugar ou objeto que estiver apontando, como pesquisar detalhes sobre um restaurante, traduzir um texto, identificar plantas/animais e outros.

Publicidade

Como nem tudo é perfeito, é capaz de que você se depare com algum erro mostrado nos resultados de busca — afinal de contas, a inteligência artificial segue em constante evolução.

Se tiver presenciado algo do tipo usando a busca do Google na Inteligência Visual, você pode reportar o problema. Veja como fazer! 😊

Com a área da Inteligência Visual aberta no iPhone, toque no botão “Buscar” para conferir os resultados do que estiver apontando. Caso encontre o problema, selecione o ícone localizado no lado direito (um balãozinho com linhas de texto), abaixo da área dos resultados.

Escolha o que mais encaixa com a situação, adicione mais informações no campo dedicado e as imagens que deseja incluir no relatório. Você ainda pode optar por compartilhar essas informações com o Google, se preferir.

Quando estiver satisfeito, envie o relatório tocando no botão dedicado, em azul.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial

Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10

Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.