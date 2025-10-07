Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple Intelligence: como comunicar um problema com a Inteligência Visual [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
07/10/2025 • 07:00

Uma das funções do leque da Apple Intelligence é a Inteligência Visual (Visual Intelligence), que usa a câmera do iPhone para obter mais informações sobre um lugar ou objeto que estiver apontando, como pesquisar detalhes sobre um restaurante, traduzir um texto, identificar plantas/animais e outros.

Publicidade

Como nem tudo é perfeito, é capaz de que você se depare com algum erro mostrado nos resultados de busca — afinal de contas, a inteligência artificial segue em constante evolução.

Se tiver presenciado algo do tipo usando a busca do Google na Inteligência Visual, você pode reportar o problema. Veja como fazer! 😊

Com a área da Inteligência Visual aberta no iPhone, toque no botão “Buscar” para conferir os resultados do que estiver apontando. Caso encontre o problema, selecione o ícone localizado no lado direito (um balãozinho com linhas de texto), abaixo da área dos resultados.

Escolha o que mais encaixa com a situação, adicione mais informações no campo dedicado e as imagens que deseja incluir no relatório. Você ainda pode optar por compartilhar essas informações com o Google, se preferir.

Quando estiver satisfeito, envie o relatório tocando no botão dedicado, em azul.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Lançamentos à vista? iPads Pro e MacBooks Pro com M4 têm baixo estoque
Posts relacionados