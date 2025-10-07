Apple lança Blu-rays de “F1 — O Filme”, com direito a edição limitada

Sucesso absoluto de bilheteria, o longa “F1 – O Filme” (“F1: The Movie”), do Apple TV+, já pode ser adquirido no formato de Blu-ray na Amazon dos Estados Unidos.

Publicidade

Esse lançamento, vale lembrar, vem depois de a empresa disponibilizar o filme para compra/aluguel no aplicativo Apple TV. Ele, no entanto, ainda não conta com uma data de lançamento no serviço de streaming da empresa.

Foram disponibilizadas três versões do filme, sendo uma com o longa em HD (US$25), outra com o filme em 4K (US$30) e, por fim, uma edição limitada (também em 4K) com um steelbook (US$40).

Vale notar que todas as três versões contam com códigos para o download digital do filme em suas respectivas resoluções. Elas também vêm com os seguintes conteúdos extras:

Publicidade

Inside the F1 The Movie Table Read

The Anatomy of a Crash

Getting Up to Speed

APXGP Innovations

Making It to Silverstone

Lewis Hamilton: Producer

APXGP Sets and Locations

Around the World

APXGP and F1: How It Was Filmed

Sound of Speed

Dirigido por Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”), o filme é estrelado por Brad Pitt, que contracena com Damson Idris. Além dos dois, nomes como Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo também estão no elenco de “F1”.

O longa acompanha a saga de Sonny Hayes (Pitt), um ex-piloto de Fórmula 1 que retorna ao grid para ajudar uma das equipes menos competitivas do campeonato. Ao lado do jovem talento Joshua Pearce (Idris), Hayes tenta desafiar os gigantes da F1 e provar que ainda tem o que é preciso para vencer. A grande dúvida é: será que ele conseguirá?

E você, vai comprar o Blu-ray ou prefere esperar “F1 — O Filme” estrear no Apple TV+? Comente! 🏁

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac [1, 2]