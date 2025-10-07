Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple lança Blu-rays de “F1 — O Filme”, com direito a edição limitada

Bruno Cardoso
07/10/2025 • 12:20
Blu-ray de "F1 — O Filme"

Sucesso absoluto de bilheteria, o longa “F1 – O Filme” (“F1: The Movie”), do Apple TV+, já pode ser adquirido no formato de Blu-ray na Amazon dos Estados Unidos.

Publicidade

Esse lançamento, vale lembrar, vem depois de a empresa disponibilizar o filme para compra/aluguel no aplicativo Apple TV. Ele, no entanto, ainda não conta com uma data de lançamento no serviço de streaming da empresa.

Foram disponibilizadas três versões do filme, sendo uma com o longa em HD (US$25), outra com o filme em 4K (US$30) e, por fim, uma edição limitada (também em 4K) com um steelbook (US$40).

Vale notar que todas as três versões contam com códigos para o download digital do filme em suas respectivas resoluções. Elas também vêm com os seguintes conteúdos extras:

Publicidade
  • Inside the F1 The Movie Table Read
  • The Anatomy of a Crash
  • Getting Up to Speed
  • APXGP Innovations
  • Making It to Silverstone
  • Lewis Hamilton: Producer
  • APXGP Sets and Locations
  • Around the World
  • APXGP and F1: How It Was Filmed
  • Sound of Speed

Dirigido por Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”), o filme é estrelado por Brad Pitt, que contracena com Damson Idris. Além dos dois, nomes como Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo também estão no elenco de “F1”.

O longa acompanha a saga de Sonny Hayes (Pitt), um ex-piloto de Fórmula 1 que retorna ao grid para ajudar uma das equipes menos competitivas do campeonato. Ao lado do jovem talento Joshua Pearce (Idris), Hayes tenta desafiar os gigantes da F1 e provar que ainda tem o que é preciso para vencer. A grande dúvida é: será que ele conseguirá?

E você, vai comprar o Blu-ray ou prefere esperar “F1 — O Filme” estrear no Apple TV+? Comente! 🏁

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac [1, 2]

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

“The Underdogs”: novo comercial cutuca “Tela Azul da Morte” do Windows
Posts relacionados