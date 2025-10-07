Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple TV+: 2ª temporada de “Bad Monkey” terá Sam Jaeger no elenco

Luiz Gustavo Ribeiro
07/10/2025 • 18:10
Foto de s_bukley / Depositphotos
Ator Sam Jaeger

O ator e roteirista Sam Jaeger é a mais nova adição ao elenco recorrente da segunda temporada de “Bad Monkey”, série de comédia do Apple TV+.

Outras adições já confirmadas para a segunda temporada incluem Zavior Phillips, John Malkovich, Yvonne Strahovski e John Ortiz — os quais se juntarão, é claro, ao protagonista Vince Vaughn.

Baseada no romance bestseller de Carl Hiaasen, a primeira temporada conta a história de Andrew Yancy (Vaughn), um ex-membro do Departamento de Polícia de Miami que se depara com um caso que começa com um braço humano pescado por turistas — situação que ele vê como a oportunidade perfeita para voltar à ativa, precisando apenas aguentar um bando de excêntricos da Flórida e um macaco mau.

A segunda temporada será baseada em uma nova história original, na qual Yancy deve desvendar um possível caso de assassinato, de modo que o xerife poderá resgatá-lo do seu trabalho de inspetor de saúde.

Além de Vaughn, o elenco da primeira temporada inclui L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, Jodie Turner-Smith, Charlotte Lawrence, John Ortiz e Zach Braff.

“Bad Monkey” conta com produção executiva de Vaughn, Bill Lawrence, Jeff Ingold, Matt Tarses, Marcos Siega, Liza Katzer e Adam Sztykiel.

via Deadline

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
