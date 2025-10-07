Aproveite as ofertas do Prime Big Deal Days na Amazon EUA!

Como já é costume, a Amazon dos Estados Unidos realiza, entre os dias 7 e 8 de outubro, o Prime Big Deal Days. Durante esses dois dias, consumidores podem aproveitar ofertas em diversos produtos das mais diferentes categorias.
Há ofertas não só em produtos e acessórios da Apple, como também para outros eletrônicos, como o leitor de livros Kindle, dispositivos Fire TV e acessórios de casa inteligente, por exemplo.
Pensando nisso, o MacMagazine separou, neste artigo, as melhores promoções para você aproveitar hoje e amanhã. Ah, este artigo será constantemente atualizado durante os dois dias do evento de compras — por isso, guarde-o nos seus favoritos e volte aqui para conferir mais! 😉
Confira as ofertas! 🛍️
