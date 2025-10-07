Navegue

Dinheiro (dólares americanos)

Aproveite as ofertas do Prime Big Deal Days na Amazon EUA!

Pedro Henrique Nunes
07/10/2025 • 13:33
Leitura de 1 minuto

Como já é costume, a Amazon dos Estados Unidos realiza, entre os dias 7 e 8 de outubro, o Prime Big Deal Days. Durante esses dois dias, consumidores podem aproveitar ofertas em diversos produtos das mais diferentes categorias.

Há ofertas não só em produtos e acessórios da Apple, como também para outros eletrônicos, como o leitor de livros Kindle, dispositivos Fire TV e acessórios de casa inteligente, por exemplo.

Pensando nisso, o MacMagazine separou, neste artigo, as melhores promoções para você aproveitar hoje e amanhã. Ah, este artigo será constantemente atualizado durante os dois dias do evento de compras — por isso, guarde-o nos seus favoritos e volte aqui para conferir mais! 😉

Confira as ofertas! 🛍️

Também não deixe de acompanhar os canais do MM Ofertas EUA na sua rede favorita, já que estamos no Facebook, no X/Twitter, no Threads, no Bluesky, no Mastodon e no Telegram — além de, é claro, no MM Fórum!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
