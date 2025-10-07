Como rodar o gpt-oss-20b no seu Mac

No início de agosto, a OpenAI anunciou dois novos modelos de IA abertos (e gratuitos), batizados de gpt-oss 120b e gpt-oss 20b.

Segundo a desenvolvedora, o gpt-oss-120b foi projetado para rodar em data centers e laptops de última geração, enquanto que o gpt-oss-20b é um modelo de médio porte, que roda na maioria dos desktops e laptops — desde que tenham, minimamente, 16GB de memória.

Caso se interesse em rodar este último modelo por aí, você chegou ao artigo certo! Confira os detalhes de como fazer isso a seguir! 🙂

Faça o download do programa LM Studio, de forma gratuita. Depois que ele for aberto, clique em “Get started”. Clique em “Power user” e em “Continue”. Verifique se “gpt-oss-20b” está selecionado e faça o download.

Ao finalizar, clique em “Start a New Chat” e no menu suspenso (na parte superior) para escolher “openai/gpt-oss”. Depois que ele terminar de carregar, use-o da mesma forma como qualquer outro chatbot.

Tenha em mente, claro, que ao rodar um modelo como esse você consumirá boa parte da RAM do seu Mac. 😉

via OS X Daily