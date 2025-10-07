Como usar a Inteligência Visual em capturas de tela no iPhone

A Inteligência Visual (Visual Intelligence) foi um dos vários recursos que chegaram no pacote da Apple Intelligence. Um ano depois de ser lançada, a Maçã tratou de dar uma “turbinada” nela, que agora pode funcionar em qualquer tela do iPhone.
Usando o mesmo comando de fazer uma captura de tela no dispositivo, você pode fazer uma busca em apps, acessar diretamente um site relevante, adicionar um evento ao calendário e outros.
Veja como utilizar! 📱
Para começar, certifique-se de que as pré-visualizações em tela cheia estão habilitadas. Abra Ajustes (Settings) no seu iPhone e vá até Geral » Captura de Tela e habilite “Pré-visualizações em Tela Cheia”.
Por lá, você também pode habilitar a Pesquisa Visual Automática, que identifica automaticamente objetos/lugares.
Enquanto estiver em qualquer tela do iPhone e quiser saber mais sobre um conteúdo mostrado, use o atalho de fazer uma captura de tela — mantendo pressionados os botões lateral e o de aumentar o volume ao mesmo tempo.
A partir disso, faça um dos procedimentos a seguir, dependendo do que deseja:
- Para buscar itens similares no Google ou no Pinterest, circule o dedo no objeto/item ou toque no ícone do canto inferior direito.
- Para fazer uma busca no ChatGPT, toque no ícone do canto inferior esquerdo.
- Vá até “Adicionar ao Calendário” para criar um evento de calendário com as informações mostradas na tela.
- Selecione “Resumir” para obter um resumo curto do texto capturado.
- Em “Ler em Voz Alta”, você pode reproduzir o texto em formato de áudio.
- Toque na planta ou no animal identificado para saber mais sobre ele.
