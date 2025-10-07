Como usar a Inteligência Visual em capturas de tela no iPhone

A Inteligência Visual (Visual Intelligence) foi um dos vários recursos que chegaram no pacote da Apple Intelligence. Um ano depois de ser lançada, a Maçã tratou de dar uma “turbinada” nela, que agora pode funcionar em qualquer tela do iPhone.

Usando o mesmo comando de fazer uma captura de tela no dispositivo, você pode fazer uma busca em apps, acessar diretamente um site relevante, adicionar um evento ao calendário e outros.

Veja como utilizar! 📱

Para começar, certifique-se de que as pré-visualizações em tela cheia estão habilitadas. Abra Ajustes (Settings) no seu iPhone e vá até Geral » Captura de Tela e habilite “Pré-visualizações em Tela Cheia”.

Por lá, você também pode habilitar a Pesquisa Visual Automática, que identifica automaticamente objetos/lugares.

Enquanto estiver em qualquer tela do iPhone e quiser saber mais sobre um conteúdo mostrado, use o atalho de fazer uma captura de tela — mantendo pressionados os botões lateral e o de aumentar o volume ao mesmo tempo.

A partir disso, faça um dos procedimentos a seguir, dependendo do que deseja:

Para buscar itens similares no Google ou no Pinterest, circule o dedo no objeto/item ou toque no ícone do canto inferior direito.

Para fazer uma busca no ChatGPT, toque no ícone do canto inferior esquerdo.

Vá até “Adicionar ao Calendário” para criar um evento de calendário com as informações mostradas na tela.

Selecione “Resumir” para obter um resumo curto do texto capturado.

Em “Ler em Voz Alta”, você pode reproduzir o texto em formato de áudio.

Toque na planta ou no animal identificado para saber mais sobre ele.

