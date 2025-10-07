Navegue

Leitura de 1 minuto

Como usar a Inteligência Visual em capturas de tela no iPhone

Pedro Henrique Nunes
07/10/2025 • 07:30
Screenshots no iO 26 (Apple Intelligence)

A Inteligência Visual (Visual Intelligence) foi um dos vários recursos que chegaram no pacote da Apple Intelligence. Um ano depois de ser lançada, a Maçã tratou de dar uma “turbinada” nela, que agora pode funcionar em qualquer tela do iPhone.

Usando o mesmo comando de fazer uma captura de tela no dispositivo, você pode fazer uma busca em apps, acessar diretamente um site relevante, adicionar um evento ao calendário e outros.

Veja como utilizar! 📱

YouTube video

Para começar, certifique-se de que as pré-visualizações em tela cheia estão habilitadas. Abra Ajustes (Settings) no seu iPhone e vá até Geral » Captura de Tela e habilite “Pré-visualizações em Tela Cheia”.

Por lá, você também pode habilitar a Pesquisa Visual Automática, que identifica automaticamente objetos/lugares.

Enquanto estiver em qualquer tela do iPhone e quiser saber mais sobre um conteúdo mostrado, use o atalho de fazer uma captura de tela — mantendo pressionados os botões lateral e o de aumentar o volume ao mesmo tempo.

A partir disso, faça um dos procedimentos a seguir, dependendo do que deseja:

  • Para buscar itens similares no Google ou no Pinterest, circule o dedo no objeto/item ou toque no ícone do canto inferior direito.
  • Para fazer uma busca no ChatGPT, toque no ícone do canto inferior esquerdo.
  • Vá até “Adicionar ao Calendário” para criar um evento de calendário com as informações mostradas na tela.
  • Selecione “Resumir” para obter um resumo curto do texto capturado.
  • Em “Ler em Voz Alta”, você pode reproduzir o texto em formato de áudio.
  • Toque na planta ou no animal identificado para saber mais sobre ele.
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
