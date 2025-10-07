Google lança plano de IA mais acessível com Gemini 2.5 Pro no Brasil

O Google anunciou hoje a chegada do AI Plus ao Brasil, um novo plano de assinatura que promete aproximar a inteligência artificial da rotina dos usuários a um preço mais acessível.

O lançamento, segundo a companhia, faz parte de uma campanha para “democratizar o uso de IA” em mercados onde planos mais caros não são viáveis para o público em geral. Além do Brasil, o AI Plus chega também a dezenas de outros países, incluindo o México, a Indonésia, o Egito e o Vietnã.

O plano inclui acesso ampliado ao Gemini 2.5 Pro, o modelo de linguagem mais recente do Google. A ideia é permitir que usuários redijam textos, resumam informações e gerem ideias diretamente nos apps do Google Workspace sem precisar alternar entre as plataformas.

Além disso, o AI Plus oferece ferramentas criativas baseadas em IA, como o Nano Banana e o Veo 3 Fast. O plano também inclui acesso ampliado ao NotebookLM, que transforma documentos de estudo ou pesquisa em resumos automáticos, além da função Deep Research, voltada a análises mais profundas no app do Gemini.

Assim como nas demais assinaturas do Google One, o usuário pode compartilhar os benefícios com até cinco membros da família, incluindo o armazenamento em nuvem no Google Drive, Gmail e Fotos.

Com a mensalidade de R$25, o Google oferece 50% de desconto nos seis primeiros meses para novos assinantes.