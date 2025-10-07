Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Google lança plano de IA mais acessível com Gemini 2.5 Pro no Brasil

Bruno S. Gentile
07/10/2025 • 17:59
Divulgação/Google
Google AI Plus

O Google anunciou hoje a chegada do AI Plus ao Brasil, um novo plano de assinatura que promete aproximar a inteligência artificial da rotina dos usuários a um preço mais acessível.

Publicidade

O lançamento, segundo a companhia, faz parte de uma campanha para “democratizar o uso de IA” em mercados onde planos mais caros não são viáveis para o público em geral. Além do Brasil, o AI Plus chega também a dezenas de outros países, incluindo o México, a Indonésia, o Egito e o Vietnã.

O plano inclui acesso ampliado ao Gemini 2.5 Pro, o modelo de linguagem mais recente do Google. A ideia é permitir que usuários redijam textos, resumam informações e gerem ideias diretamente nos apps do Google Workspace sem precisar alternar entre as plataformas.

Divulgação/Google

Além disso, o AI Plus oferece ferramentas criativas baseadas em IA, como o Nano Banana e o Veo 3 Fast. O plano também inclui acesso ampliado ao NotebookLM, que transforma documentos de estudo ou pesquisa em resumos automáticos, além da função Deep Research, voltada a análises mais profundas no app do Gemini.

Publicidade

Posts relacionados

Assim como nas demais assinaturas do Google One, o usuário pode compartilhar os benefícios com até cinco membros da família, incluindo o armazenamento em nuvem no Google Drive, Gmail e Fotos.

Com a mensalidade de R$25, o Google oferece 50% de desconto nos seis primeiros meses para novos assinantes.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Mais um Desafio de Atenção Plena do Apple Watch acontecerá em 10/10
Posts relacionados