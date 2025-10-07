Navegue

Leitura de 2 minuto

iOS 26.1 terá treinos personalizados no app Fitness, melhorias para capturas de tela e mais

Luiz Gustavo Ribeiro
07/10/2025 • 14:38

Nós ontem já conferimos um punhado de mudanças vistas com as segundas betas do iOS 26.1 e demais futuros sistemas operacionais, mas ainda há alguns outros novos detalhes que valem a pena conferirmos.

Vamos lá?

iOS 26

App Fitness

Será possível criar treinos personalizados no app Fitness pelo iPhone. Há opções para selecionar o tipo de treino, as calorias ativas estimadas, o esforço, a duração e o horário de início.

iOS 26.1: treinos personalizados no app Fitness

Capturas de tela

A visualização de capturas de tela no iOS 26.1 também será aprimorada, uma vez que os botões de navegação do app Fotos (Photos) não atrapalharão a imagem.

No iOS 26.1 Beta 2, as capturas de tela não são mais cobertas pelos botões de navegação no aplicativo Fotos.

Wallpaper

Com a segunda beta, a seção Tela e Brilho do aplicativo Ajustes (Settings) passou a mostrar uma imagem de fundo com o tema do iOS 26 em vez do plano de fundo padrão do iOS 18.

A beta 2 do iOS 26.1 finalmente traz a imagem de fundo do iOS 26 para os ajustes de tela.

Ademais, ao definir uma nova imagem de fundo na Tela Bloqueada, as instruções/dicas aparecem momentaneamente e depois desaparecem, em vez de serem exibidas o tempo todo.

Outras mudanças conferidas na beta mais recente incluem:

  • Acessibilidade: na seção Tela e Tamanho do Texto, nos ajustes de Acessibilidade, uma nova opção “Exibir Bordas” adiciona uma borda a todos os botões e substitui a configuração anterior “Figuras nos Botões”.
  • Calendário (Calendar): a alteração vista na primeira beta do iOS 26.1 a qual mostrava tag de eventos com um fundo colorido no iOS 26.1 foi revertida.

iPadOS 26

Comandos

O iPadOS 26.1 adicionará novos comandos para “Ocultar” e “Ocultar Outros” (assim como no macOS) à barra de menus dos aplicativos.

O iPadOS 26.1 adiciona os comandos “Ocultar” e “Ocultar Outros” ao menu de aplicativos, que foi um dos radares que registrei após a WWDC (FB18283483 — não publiquei sobre isso aqui) 🥳

Agora você pode limpar facilmente o que está na tela quando quiser se concentrar na tarefa em questão. Adorei!

Embora ainda não funcional, também foi visto um outro comando que possibilitará fechar todas as janelas ao pressionar as teclas ⌥ option ⌘ command W, assim como no Mac.

Outra novidade no iPadOS 26.1 — há um comando de menu para “Fechar Todas as Janelas” se você segurar a tecla Alt.

Isso não parece funcional na versão beta 2, mas se funcionar até o lançamento, preencherá outra grande lacuna no novo modo de janelas do iPadOS.

Continuaremos de olho em possíveis outras novidades das novas betas, então continuem de olho por aqui! 👀

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
