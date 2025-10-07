Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

iPhone ajuda a desmantelar quadrilha especializada em roubo de celulares no Reino Unido

Bruno Cardoso
07/10/2025 • 09:36
Metropolitan Police Service/BBC
Ladrões de celulares em ação em Londres

A Polícia Metropolitana de Londres desmantelou uma quadrilha responsável por aproximadamente 40% dos smartphones roubados na capital britânica. De acordo com informações da BBC, a operação se deu com a ajuda de rede Buscar (Find My), da Apple.

Publicidade

Segundo as autoridades, essa organização criminosa já enviou mais de 40.000 aparelhos roubados no Reino Unido para, principalmente, a China — onde esses dispositivos valeriam até £4.000 (cerca de R$28,5 mil na conversão direta) — só nos últimos 12 meses.

Essa operação começou no Natal do ano passado, quando uma vítima decidiu rastrear o seu iPhone pela rede Buscar após ter sido roubada em Londres. Essa atitude ajudou a polícia local a interceptar uma caixa com outros 894 smartphones no Aeroporto de Heathrow, a qual iria para Hong Kong.

iPhone roubados em caixa no Aeroporto de Londres-Heathrow
Metropolitan Police Service/BBC

Esse pacote foi a chave para as autoridades rastrearem suspeitos e chegarem a mais de 28 endereços em Londres, os quais eram suspeitos de se tratarem, na verdade, de verdadeiros armazéns de aparelhos roubados.

Publicidade

Após realizar uma série de batidas, polícia foi capaz de recuperar até agora 2.000 smartphones e de prender 18 suspeitos — 15 dos quais foram pegos apenas na semana passada.

Ainda segundo a BBC, muitos criminosos do Reino Unido têm trocado o tráfico de drogas pelo roubo de smartphones, que se tornou um negócio muito mais lucrativo nos últimos tempos. Por conta de seu alto valor, iPhones estão entre os modelos mais visados por ladrões.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

★ Vídeo: HAYLOU Watch 4S, com tela AMOLED circular de 1,43″, GPS e bateria com duração de até 18 dias!
Posts relacionados