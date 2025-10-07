iPhone ajuda a desmantelar quadrilha especializada em roubo de celulares no Reino Unido

A Polícia Metropolitana de Londres desmantelou uma quadrilha responsável por aproximadamente 40% dos smartphones roubados na capital britânica. De acordo com informações da BBC, a operação se deu com a ajuda de rede Buscar (Find My), da Apple.

Segundo as autoridades, essa organização criminosa já enviou mais de 40.000 aparelhos roubados no Reino Unido para, principalmente, a China — onde esses dispositivos valeriam até £4.000 (cerca de R$28,5 mil na conversão direta) — só nos últimos 12 meses.

Essa operação começou no Natal do ano passado, quando uma vítima decidiu rastrear o seu iPhone pela rede Buscar após ter sido roubada em Londres. Essa atitude ajudou a polícia local a interceptar uma caixa com outros 894 smartphones no Aeroporto de Heathrow, a qual iria para Hong Kong.

Esse pacote foi a chave para as autoridades rastrearem suspeitos e chegarem a mais de 28 endereços em Londres, os quais eram suspeitos de se tratarem, na verdade, de verdadeiros armazéns de aparelhos roubados.

Após realizar uma série de batidas, polícia foi capaz de recuperar até agora 2.000 smartphones e de prender 18 suspeitos — 15 dos quais foram pegos apenas na semana passada.

Ainda segundo a BBC, muitos criminosos do Reino Unido têm trocado o tráfico de drogas pelo roubo de smartphones, que se tornou um negócio muito mais lucrativo nos últimos tempos. Por conta de seu alto valor, iPhones estão entre os modelos mais visados por ladrões.