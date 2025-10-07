Navegue

Lexar lança SSD portátil com MagSafe e suporte a gravação em Apple ProRes

Luiz Gustavo Ribeiro
07/10/2025 • 16:14
SSD ES5 da Lexar

A Lexar anunciou nesta semana o ES5, seu novo SSD 1Solid-state drive, ou unidade de estado sólido. portátil compatível com MagSafe — indicados especificamente para os iPhones topos-de-linha mais recentes.

A fabricante afirma que o SSD oferece velocidades de transferência de até 2.000MB/s de leitura e 2.000MB/s de gravação. Quando conectado aos iPhone 15 Pro/15 Pro Max, o ES5 permite gravação 4K a até 60fps, ou até 120fps com os iPhones 16 Pro e 17 Pro.

Além disso, ele também é resistente à poeira e à água (certificação IP65) e pode suportar quedas de até três metros. Para alcançar o desempenho máximo, o dispositivo possui um controle térmico que mantém a temperatura ideal.

O SSD portátil Lexar ES5 suporta gravação em Apple ProRes e Samsung Video para garantir que usuários de iOS e Android em qualquer lugar tenham o armazenamento necessário para filmar, armazenar e organizar vídeos em 4K e 8K sem perder o ritmo criativo. Ao oferecer aos criadores até 4TB de armazenamento adicional, eles têm o espaço necessário para capturar, editar e exportar as filmagens de um dia inteiro a partir de um único dispositivo.

Joey Lopez, Diretor de Marketing da Lexar.

O SSD ES5 está disponível em configurações de 1TB e 2TB por US$120 e US$200, respectivamente, na Amazon dos Estados Unidos. Uma versão com capacidade de 4TB será lançada no início de 2026 e o seu preço ainda não foi divulgado.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via The Verge

Notas de rodapé

  • 1
    Solid-state drive, ou unidade de estado sólido.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop.
Posts relacionados