Lexar lança SSD portátil com MagSafe e suporte a gravação em Apple ProRes

A Lexar anunciou nesta semana o ES5, seu novo SSD portátil compatível com MagSafe — indicados especificamente para os iPhones topos-de-linha mais recentes.

A fabricante afirma que o SSD oferece velocidades de transferência de até 2.000MB/s de leitura e 2.000MB/s de gravação. Quando conectado aos iPhone 15 Pro/15 Pro Max, o ES5 permite gravação 4K a até 60fps, ou até 120fps com os iPhones 16 Pro e 17 Pro.

Além disso, ele também é resistente à poeira e à água (certificação IP65) e pode suportar quedas de até três metros. Para alcançar o desempenho máximo, o dispositivo possui um controle térmico que mantém a temperatura ideal.

O SSD portátil Lexar ES5 suporta gravação em Apple ProRes e Samsung Video para garantir que usuários de iOS e Android em qualquer lugar tenham o armazenamento necessário para filmar, armazenar e organizar vídeos em 4K e 8K sem perder o ritmo criativo. Ao oferecer aos criadores até 4TB de armazenamento adicional, eles têm o espaço necessário para capturar, editar e exportar as filmagens de um dia inteiro a partir de um único dispositivo. —Joey Lopez, Diretor de Marketing da Lexar.

O SSD ES5 está disponível em configurações de 1TB e 2TB por US$120 e US$200, respectivamente, na Amazon dos Estados Unidos. Uma versão com capacidade de 4TB será lançada no início de 2026 e o seu preço ainda não foi divulgado.

