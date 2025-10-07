Loja alternativa AltStore PAL para iOS deverá ser lançada no Brasil ainda este ano

Os desenvolvedores da loja alternativa AltStore PAL revelaram que planejam disponibilizar o aplicativo no Brasil e em alguns outros países ainda este ano.

Publicidade

Além das terras tupiniquins, a loja também deverá ser disponibilizada na Austrália e no Japão ainda em 2025; enquanto isso, no Reino Unido, ela deverá chegar só no ano que vem. Vale notar que esses países estão trabalhando para implementar regulamentações que liberam lojas de apps alternativas no iOS — no Brasil, a Maçã tem até este mês para oficializar isso, caso não haja nenhum outro adiamento.

E isso não é tudo: também lançaremos oficialmente a AltStore PAL no Brasil, Japão e Austrália ainda este ano, seguido pelo Reino Unido em 2026 🌏

Essa é a primeira vez que marketplaces de aplicativos alternativos estarão disponíveis fora da UE e estamos fazendo tudo o que podemos para nos preparar — fique ligado!

Publicidade

Ademais, a AltStore também está ganhando suporte ao fediverso por meio do protocolo ActivityPub. Com isso, será possível federar aplicativos, updates e alertas para a rede social aberta. Na prática, usuários poderão visualizar e interagir com publicações em diferentes redes (como Mastodon e Threads) e então abrir a AltStore para visualizar todas essas mesmas interações no aplicativo.

A AltStore foi lançada pela primeira vez na União Europeia, no ano passado. Ela, assim como outras lojas alternativas, pode ser instalada a partir de um navegador e oferece aos usuários — bem como aos desenvolvedores — uma alternativa completa à App Store.