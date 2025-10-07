Mais um Desafio de Atenção Plena do Apple Watch acontecerá em 10/10

A Apple realizará, no dia 10 de outubro, mais um Desafio de Atenção Plena do Apple Watch, como parte da campanha “Mês da Atenção Plena”, a qual tem o objetivo de incentivar práticas de autocuidado, mediação e bem-estar mental.

Para concluir o desafio, usuários precisarão registrar dez minutos de atenção plena ou meditação usando o app Atenção Plena (Mindfulness) ou qualquer outro aplicativo compatível que envie dados para o app Saúde (Health), do iPhone.

Divulgação/Apple

Como de costume, quem completar a atividade receberá uma medalha virtual exclusiva no aplicativo Fitness, além de adesivos animados que podem ser usados no app Mensagens (Messages).

O “Mês da Atenção Plena” foi introduzido pela Apple no ano passado e é uma das iniciativas de saúde digital que integra o calendário de desafios do Apple Watch ao lado de eventos com o Dia da Terra e o Dia dos Parques Nacionais.

O novo desafio será disponibilizado automaticamente a todos os usuários do Apple Watch elegíveis no dia 10/10.

via MacRumors