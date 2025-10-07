Mega Oferta Prime: aproveite diversas ofertas em eletrônicos na Amazon!

Além do tradicional Prime Day, a Amazon está realizando outro grande evento de compras: a Mega Oferta Prime.

Para aproveitar as promoções em diversas categorias de produtos, é preciso ser um assinante do Amazon Prime — plano de assinaturas que inclui, além do acesso às ofertas, frete grátis para os pedidos, o catálogo do Prime Video e do Amazon Music, dentre muitos outros benefícios. Ele custa R$20/mês ou R$166,80/ano, mas você pode testá-lo gratuitamente por 30 dias.

O evento de compras começou nesta terça-feira, 7 de outubro, e ocorrerá até o dia 10, sexta-feira.

Como já é costume, o MacMagazine faz um compilado com as melhores ofertas em produtos e acessórios da Apple e de outras marcas de eletrônicos — esta lista, inclusive, será atualizada até o fim do dia 10/10, então salve esta página nos seus favoritos e visite-a de vez em quando. 😉

Confira as ofertas! 🛒

iPhone 16 Pro de 128GB



Por R$7.968,65 em até 12x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDY7Qr 🛍https://t.co/V5yjD9FhH9 — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

iPhone 13 de 256GB



Parcelado: por R$3.699,00 em até 12x

À vista: por R$3.329,10



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/6uVbrKAp4D — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Mouse sem fio Logitech MX Master 3S



De R$699,90 por R$449,90 em até 8x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/zmCzjpknCS — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

AirTag



De R$369 por R$279 em até 6x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/eibAlxyFXd — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition



De R$1.199,00 por R$959,00 em até 10x

Ou R$911,05 à vistahttps://t.co/Bbf2gCVD4B — MM Ofertas (@MMOfertas) October 3, 2025

Amazon Kindle Paperwhite



De R$949,00 por R$759,00 em até 10x

Ou R$721,05 à vista no Pixhttps://t.co/8fHF7Pnj7q — MM Ofertas (@MMOfertas) October 3, 2025

Apple Watch SE (2ª geração, GPS de 40mm, pulseira esportiva pequena/média)



Parcelado: por R$2.099,00 em até 10x

À vista: por R$1.952,07



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/LiDz4h6bLh — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Amazon Kindle



De R$649 por R$549 em até 12x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/MU3Mpz3WaF — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Monitor gamer LG UltraGear de 24”



De R$949 por R$765 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/27TqIriTTS — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Apple Watch Ultra 2 (pulseira estilo milanês de titânio)



Por R$7.899 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/N6CcwWPnbN — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Bateria externa de 20.000mAh da Geonav (com duas portas USB-A e uma USB-C)



De R$209,99 por R$126,90 em até 6x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/0WWPNmjk1x — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Bateria externa portátil de 5.000mAh da i2GO (com porta USB-C)



De R$149,90 por R$105,00 em até 3x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/UmEkSq9AQb — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Bateria externa portátil de 5.000mAh da i2GO (com porta Lightning)



De R$142,10 por R$88,40 à vista



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/QoQrudKGUO — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

iPhone 13 de 128GB



Parcelado: por R$3.299,00 em até 12x

À vista no Pix: por R$2.969,10https://t.co/edTv6QeQ5r — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

iPhone 16 Plus de 512GB



Parcelado: por R$8.879,00 em até 12x

À vista: por R$8.435,05



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/NxTqe2zR2e — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Apple Watch SE (2ª geração, GPS de 44mm)



Por R$2.399 em até 10x



🛍 Oferta exclusiva para clientes Amazon Prime. Teste grátis por 30 dias: https://t.co/8qe2wDXA0T 🛍https://t.co/VweswabMDC — MM Ofertas (@MMOfertas) October 7, 2025

Como falamos, para não perder nenhuma promoção, revisite este artigo sempre que quiser durante estes dias do evento de compras — ele será atualizado assim que pintarem ofertas legais!

No mais, não deixe também de acompanhar os canais do MM Ofertas na sua rede favorita — nós estamos no Facebook, no X, no Threads, no Bluesky, no Mastodon e no Telegram — além de, é claro, no MM Fórum!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.