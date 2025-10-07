Mega Oferta Prime: aproveite diversas ofertas em eletrônicos na Amazon!

Além do tradicional Prime Day, a Amazon está realizando outro grande evento de compras: a Mega Oferta Prime.
Para aproveitar as promoções em diversas categorias de produtos, é preciso ser um assinante do Amazon Prime — plano de assinaturas que inclui, além do acesso às ofertas, frete grátis para os pedidos, o catálogo do Prime Video e do Amazon Music, dentre muitos outros benefícios. Ele custa R$20/mês ou R$166,80/ano, mas você pode testá-lo gratuitamente por 30 dias.
O evento de compras começou nesta terça-feira, 7 de outubro, e ocorrerá até o dia 10, sexta-feira.
Como já é costume, o MacMagazine faz um compilado com as melhores ofertas em produtos e acessórios da Apple e de outras marcas de eletrônicos — esta lista, inclusive, será atualizada até o fim do dia 10/10, então salve esta página nos seus favoritos e visite-a de vez em quando. 😉
Confira as ofertas! 🛒
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.