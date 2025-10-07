Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Shutterstock.com
Dinheiro (real brasileiro)

Mega Oferta Prime: aproveite diversas ofertas em eletrônicos na Amazon!

Pedro Henrique Nunes
07/10/2025 • 13:31
Leitura de 1 minuto

Além do tradicional Prime Day, a Amazon está realizando outro grande evento de compras: a Mega Oferta Prime.

Publicidade

Para aproveitar as promoções em diversas categorias de produtos, é preciso ser um assinante do Amazon Prime — plano de assinaturas que inclui, além do acesso às ofertas, frete grátis para os pedidos, o catálogo do Prime Video e do Amazon Music, dentre muitos outros benefícios. Ele custa R$20/mês ou R$166,80/ano, mas você pode testá-lo gratuitamente por 30 dias.

O evento de compras começou nesta terça-feira, 7 de outubro, e ocorrerá até o dia 10, sexta-feira.

Como já é costume, o MacMagazine faz um compilado com as melhores ofertas em produtos e acessórios da Apple e de outras marcas de eletrônicos — esta lista, inclusive, será atualizada até o fim do dia 10/10, então salve esta página nos seus favoritos e visite-a de vez em quando. 😉

Publicidade

Confira as ofertas! 🛒

Como falamos, para não perder nenhuma promoção, revisite este artigo sempre que quiser durante estes dias do evento de compras — ele será atualizado assim que pintarem ofertas legais!

No mais, não deixe também de acompanhar os canais do MM Ofertas na sua rede favorita — nós estamos no Facebook, no X, no Threads, no Bluesky, no Mastodon e no Telegram — além de, é claro, no MM Fórum!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Apple lança Blu-rays de “F1 — O Filme”, com direito a edição limitada
Próx. Post

Aproveite as ofertas do Prime Big Deal Days na Amazon EUA!
Posts relacionados