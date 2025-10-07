Meli+, do Mercado Livre, ganha plano que dá acesso ao Apple TV+

O Mercado Livre anunciou hoje um novo plano para o Meli+ que traz, entre os seus benefícios, acesso aos principais serviços de streaming do mercado, incluindo o Apple TV+.

Publicidade

Além da plataforma da Maçã, o plano — intitulado Meli+ Mega — também dá direito ao Disney+ (plano Padrão com anúncios), à Netflix (plano Padrão com anúncios) e ao HBO Max (plano Básico com anúncios).

💰Agora o Meli+ tem uma nova opção de assinatura chamado MEGA, ele te encaminha para novos planos com as seguintes opções:



• Assinar o Plano MEGA com anúncios que possui: Disney+, Netflix, HBO MAX com anúncios e Apple TV+ por R$39,90 por 2 meses e após isso R$74,90. pic.twitter.com/4u40jLKO6l — BDS News 📝 (@BDSnewsoficial) October 7, 2025

Como o Apple TV+ oferece apenas um plano, ele é o único serviço de streaming desse pacote que não conta com anúncios.

Saindo por R$75 mensais, o Meli+ Mega poderá ser assinado nesse seu lançamento por R$35 mensais pelos primeiros dois meses. Também é possível customizá-lo para optar por planos mais completos desses serviços de streaming, o que pode fazer a mensalidade pular para R$180 mensais (R$143 mensais nos dois primeiros meses).

Publicidade

• Assinar o Plano MEGA sem anúncios: Que possui o Disney+ Premium, Netflix Padrão, HBO MAX Standard e Apple TV+ por R$112,00 por 2 meses e após isso R$149,00 p/mês.



• E a opção de personalizar seu combo alternando em streamings com anúncios e sem anúncios de sua preferencia. pic.twitter.com/bIv2nrfUNs — BDS News 📝 (@BDSnewsoficial) October 7, 2025

Além desses serviços de streaming o Meli+ Mega também dá direito a frete grátis e rápido nas compras a partir de R$19 (produtos selecionados), até 5% de cashback, até 0,6% de cashback com o cartão de crédito Mercado Pago, até três parcelas extras sem juros em compras no Mercado Livre, rendimento de 120% do CDI nos Cofrinhos do Mercado Pago e desconto de 30% no Universal+, no Paramount+ e no Globoplay Premium.

Caso assine o novo plano, o usuário terá a chance de fazer o downgrade para os planos mais em conta do Meli+ (Essencial e Total) a qualquer momento. O mesmo também vale para upgrades na assinatura.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.