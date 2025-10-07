Promoções na App Store: Orbital Invaders:Space shooter, Broken Sword: Reforged, InstantGrid e mais!

Nesta terça-feira, confira a nossa seleção de promoções na App Store!
Orbital Invaders:Space shooter, desenvolvido por Alexandr Lobanov, coloca-lhe na missão de defesa espacial com uma pequena, mas poderosa nave.
Voe no entorno de diferentes planetas e atire em asteroides, manobre e evite acertar o lixo espacial, que pode significar o fim de sua missão. Para controlar sua movimentação, dois joysticks virtuais são responsáveis pelo movimento da sua nave e pela direção dos tiros.
Confira um vídeo:
Aproveite a oferta e boa diversão! 👾
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$70 em descontos:
Jogos
Puzzles.
História interativa.
Jogo de estratégia.
Aplicativos
Editor de imagens.
Mais uma opção de relógio para a hora de dormir.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️