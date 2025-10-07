Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Orbital Invaders:Space shooter, Broken Sword: Reforged, InstantGrid e mais!

Marcelo Melo
07/10/2025 • 19:44

Nesta terça-feira, confira a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Orbital Invaders:Space shooter, desenvolvido por Alexandr Lobanov, coloca-lhe na missão de defesa espacial com uma pequena, mas poderosa nave.

Voe no entorno de diferentes planetas e atire em asteroides, manobre e evite acertar o lixo espacial, que pode significar o fim de sua missão. Para controlar sua movimentação, dois joysticks virtuais são responsáveis pelo movimento da sua nave e pela direção dos tiros.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa diversão! 👾

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$70 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Publicidade

História interativa.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Editor de imagens.

Mais uma opção de relógio para a hora de dormir.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

QuickPod é um novo app para acessar suas músicas favoritas facilmente
Posts relacionados