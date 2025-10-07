Promoções na App Store: Orbital Invaders:Space shooter, Broken Sword: Reforged, InstantGrid e mais!

Nesta terça-feira, confira a nossa seleção de promoções na App Store!

Orbital Invaders:Space shooter, desenvolvido por Alexandr Lobanov, coloca-lhe na missão de defesa espacial com uma pequena, mas poderosa nave.

Voe no entorno de diferentes planetas e atire em asteroides, manobre e evite acertar o lixo espacial, que pode significar o fim de sua missão. Para controlar sua movimentação, dois joysticks virtuais são responsáveis pelo movimento da sua nave e pela direção dos tiros.

Confira um vídeo:

Aproveite a oferta e boa diversão! 👾

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$70 em descontos:

Jogos

Puzzles.

História interativa.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Editor de imagens.

Mais uma opção de relógio para a hora de dormir.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️