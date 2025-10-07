Navegue

Leitura de 1 minuto

QuickPod é um novo app para acessar suas músicas favoritas facilmente

Luiz Gustavo Ribeiro
07/10/2025 • 19:13
QuickPod

Há alguns anos, falamos aqui sobre o app LockPod, cuja principal função era adicionar um atalho para as suas músicas prediletas na Tela Bloqueada. Esse mesmo app foi reconstruído do zero recentemente e agora se chama QuickPod — mas possui a mesma premissa de antes.

Isso significa que ele permite criar atalhos de widgets de música personalizáveis ​​para a Tela de Início, Tela Bloqueada, Central de Controle e muito mais. Com integração completa ao Apple Music e ao Spotify, você pode reproduzir álbuns, playlists, artistas ou estações instantaneamente — tudo com um único toque.

QuickPod

Entre as opções de personalização, é possível usar imagens, textos e símbolos no widget (requer a versão Pro). Além disso, o design do app agora é totalmente compatível com o Liquid Glass do iOS 26.

QuickPod

Há, ainda, novos widgets e mais opções de tamanho (incluindo 2×2 e 3×3), além de um novo recurso que permite aos usuários compartilhá-los com qualquer pessoa. Por fim, o suporte a widgets no CarPlay facilita a reprodução de suas músicas favoritas no carro.

QuickPod

    Disponível gratuitamente na App Store, o QuickPod permite que os usuários criem um widget gratuitamente — ele também possui opções de compra a partir de R$13 que desbloqueiam recursos de personalização avançados e widgets ilimitados.

      Luiz Gustavo Ribeiro
