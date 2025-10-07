Navegue

Teste de bateria do iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra
Teste de bateria: iPhone 17 Pro Max supera Galaxy S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL

Bruno S. Gentile
07/10/2025 • 15:25
Leitura de 2 minuto

O iPhone 17 Pro Max obteve melhor desempenho em um novo teste de bateria conduzido pelo PhoneBuff, superando os principais rivais Galaxy S25 Ultra (da Samsung) e Pixel 10 Pro XL (do Google). O comparativo, que reproduz situações reais de uso de maneira precisa e automatizada, confirmou a superioridade do modelo da Apple em autonomia total.

Segundo o canal no YouTube, conhecido por aplicar uma metodologia padronizada com auxílio de robôs, o dispositivo da Maçã alcançou 29 horas e 5 minutos de uso combinado (em atividade e no modo espera) com uma única carga. Já o telefone da Samsung ficou logo atrás com 27 horas e 50 minutos, seguido pelo aparelho do Google, que registrou 26 horas e 45 minutos.

O teste incluiu tarefas cotidianas como ligações, navegação na web, uso de redes sociais, streaming de vídeo, jogos, GPS 1Global positioning system, ou sistema de posicionamento global. e reprodução de música, além de um período de 16 horas em modo de espera. As condições de ambiente, brilho, temperatura e conexão Wi-Fi foram controladas para evitar influência externa.

O desempenho confirma as declarações da Apple durante o lançamento da linha iPhone 17, que prometia a “melhor bateria já vista em um iPhone”.

Muito embora o Galaxy S25 Ultra tenha administrado melhor o consumo em repouso, o iPhone 17 Pro Max compensou com maior tempo de tela ativa, abrindo vantagem superior a uma hora sobre o rival da Samsung e mais de duas horas sobre o modelo do Google.

A diferença, ainda que pequena, mostra que a gigante de Cupertino mantém a vantagem na otimização de hardware e software voltada à duração de bateria — um dos fatores mais valorizados pelos consumidores de topos de linha.

