Teste de bateria: iPhone 17 Pro Max supera Galaxy S25 Ultra e Pixel 10 Pro XL

O iPhone 17 Pro Max obteve melhor desempenho em um novo teste de bateria conduzido pelo PhoneBuff, superando os principais rivais Galaxy S25 Ultra (da Samsung) e Pixel 10 Pro XL (do Google). O comparativo, que reproduz situações reais de uso de maneira precisa e automatizada, confirmou a superioridade do modelo da Apple em autonomia total.

Publicidade

Segundo o canal no YouTube, conhecido por aplicar uma metodologia padronizada com auxílio de robôs, o dispositivo da Maçã alcançou 29 horas e 5 minutos de uso combinado (em atividade e no modo espera) com uma única carga. Já o telefone da Samsung ficou logo atrás com 27 horas e 50 minutos, seguido pelo aparelho do Google, que registrou 26 horas e 45 minutos.

O teste incluiu tarefas cotidianas como ligações, navegação na web, uso de redes sociais, streaming de vídeo, jogos, GPS e reprodução de música, além de um período de 16 horas em modo de espera. As condições de ambiente, brilho, temperatura e conexão Wi-Fi foram controladas para evitar influência externa.

O desempenho confirma as declarações da Apple durante o lançamento da linha iPhone 17, que prometia a “melhor bateria já vista em um iPhone”.

Muito embora o Galaxy S25 Ultra tenha administrado melhor o consumo em repouso, o iPhone 17 Pro Max compensou com maior tempo de tela ativa, abrindo vantagem superior a uma hora sobre o rival da Samsung e mais de duas horas sobre o modelo do Google.

Publicidade

A diferença, ainda que pequena, mostra que a gigante de Cupertino mantém a vantagem na otimização de hardware e software voltada à duração de bateria — um dos fatores mais valorizados pelos consumidores de topos de linha.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.