“The Underdogs”: novo comercial cutuca “Tela Azul da Morte” do Windows

Bruno Cardoso
07/10/2025 • 10:45
Leitura de 2 minuto

Depois de polêmicas no ano passado, a Apple está de volta com mais um comercial da divertida série “The Underdogs”, desta vez intitulado “BSOD (Blue Screen of Death)” (“Tela Azul da Morte”, em tradução direta).

Como o seu nome indica, o comercial brinca com a infame tela de erro do Windows, o sistema operacional da Microsoft — e que acaba ameaçando a realização do evento Container Con.

YouTube video

Os Underdogs estão prontos para sua primeira feira de negócios até que um problema nos PCs os atinge e a Tela Azul da Morte ameaça sua querida Container Con. Graças à segurança de seus produtos Apple, os Underdogs não são afetados e alcançam um sucesso extraordinário. Veja como a magia do Mac, iPhone e iPad se une para ajudar os Underdogs a encontrar clientes em potencial, fechar novos negócios e até mesmo ajudar uma empresa de embalagens parceira.

Os protagonistas, como vocês já devem estar esperando, acabam passando ilesos por esse percalço por usarem não só Macs, mas também outros dispositivos da Apple. Como consequência, apenas o estande da BetterBag no evento acaba conseguindo funcionar normalmente.

Depois de um tempo, no entanto, eles decidem ajudar outros participantes da Container Con ao emprestar um Mac mini para um rival — atitude que acaba ganhando certa popularidade.

Ao longo do comercial, que tem cerca de oito minutos de duração, vários produtos e recursos da Maçã ganham destaque, indo desde AirDrop até a possibilidade de iniciar uma chamada no Apple Watch e transferi-la para o iPhone.

O objetivo principal dessa peça, no entanto, é promover os recursos de segurança do macOS — muitos dos quais não contam com contrapartidas diretas no “lado Windows da força”.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
