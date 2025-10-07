★ Vídeo: HAYLOU Watch 4S, com tela AMOLED circular de 1,43″, GPS e bateria com duração de até 18 dias!

Vocês já conferiram por aqui dois relógios da marca HAYLOU — o Solar Ultra e o Watch 4.

Hoje, mais uma vez a convite deles, lhes trago um vídeo com possivelmente o modelo mais premium da marca que já testei: o recém-lançado Watch 4S.

Esse smartwatch está disponível em versões preta ou prateada, com pulseiras diferentes, é equipado com uma tela AMOLED circular de 1,43″ (com resolução de 466×466 pixels) que pode ser configurada de forma sempre ativa, tem GPS integrado, monitoramento cardíaco e de estresse, mais de 120 modos de treino, mostradores dinâmicos, ligações e música via Bluetooth e uma bateria com duração de até 18 dias.

Se você tiver se interessado por ele, o link do AliExpress está aqui e você pode usar o cupom HLBRLS26 para obter mais de US$10 de desconto sobre o preço anunciado — mas é só até o dia 30 de outubro, hein. Aproveite! 😀

