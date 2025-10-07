Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

★ Vídeo: HAYLOU Watch 4S, com tela AMOLED circular de 1,43″, GPS e bateria com duração de até 18 dias!

Rafael Fischmann
07/10/2025 • 09:00
Leitura de 1 minuto

Vocês já conferiram por aqui dois relógios da marca HAYLOU — o Solar Ultra e o Watch 4.

Publicidade

Hoje, mais uma vez a convite deles, lhes trago um vídeo com possivelmente o modelo mais premium da marca que já testei: o recém-lançado Watch 4S.

Confira:

YouTube video
Assinar o nosso canal do YouTube

Esse smartwatch está disponível em versões preta ou prateada, com pulseiras diferentes, é equipado com uma tela AMOLED circular de 1,43″ (com resolução de 466×466 pixels) que pode ser configurada de forma sempre ativa, tem GPS integrado, monitoramento cardíaco e de estresse, mais de 120 modos de treino, mostradores dinâmicos, ligações e música via Bluetooth e uma bateria com duração de até 18 dias.

Publicidade

Se você tiver se interessado por ele, o link do AliExpress está aqui e você pode usar o cupom HLBRLS26 para obter mais de US$10 de desconto sobre o preço anunciado — mas é só até o dia 30 de outubro, hein. Aproveite! 😀

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo fruto de um acordo comercial com um anunciante, que não influenciou a nossa opinião. O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

Como rodar o gpt-oss-20b no seu Mac
Posts relacionados