Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Waze libera recurso que permite reportar acidentes com linguagem natural

Bruno S. Gentile
07/10/2025 • 16:28
Leitura de 2 minuto

O Waze começou a liberar o novo recurso Conversational Reporting (algo como Relatório Conversacional), que permite relatar obstáculos e incidentes na estrada usando apenas a voz e linguagem natural. A novidade, anunciada em outubro de 2024, está sendo disponibilizada aos poucos para os usuários.

Publicidade

Baseado no modelo de linguagem Gemini, do Google, o sistema interpreta o contexto da fala e converte automaticamente o relato em um alerta formal dentro do aplicativo. Assim, basta que o motorista toque um botão de denúncia na tela e descreva o que vê — como um buraco, um congestionamento ou um acidente — sem precisar navegar por menus ou comandos específicos.

YouTube video

A tecnologia substitui o antigo método com o Google Assistente, que exigia frases fixas e interação manual. Agora, o aplicativo de navegação entende instruções mais naturais e adiciona o aviso em tempo real no mapa. O objetivo, segundo a empresa, é tornar o processo mais rápido, intuitivo e seguro reduzindo distrações ao volante.

O recurso vinha sendo testado desde o ano passado e, de acordo com relatos no Reddit, já aparece para parte dos usuários no iOS, devendo chegar a mais pessoas nas próximas semanas.

Conversational Reporting do Waze
Conversational Reporting do Waze

Apesar do avanço, alguns usuários relatam pequenos problemas na versão inicial, como notificações recorrentes pedindo ativação do recurso e interrupções na reprodução de mídia após o uso. Há também questionamentos sobre privacidade e processamento de voz, embora o Google assegure que os dados de fala são protegidos e não armazenados indevidamente.

Comment
byu/Dont_Get_Merked from discussion
inwaze
“Para a reprodução da mídia e não retoma. Bug”, diz usuário ao comentar sobre o recurso

A função é ativada automaticamente por meio de um popup dentro do app, e o usuário poderá optar por habilitá-la ou não.

via TecMundo

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Lexar lança SSD portátil com MagSafe e suporte a gravação em Apple ProRes
Posts relacionados