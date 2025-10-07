Waze libera recurso que permite reportar acidentes com linguagem natural

O Waze começou a liberar o novo recurso Conversational Reporting (algo como Relatório Conversacional), que permite relatar obstáculos e incidentes na estrada usando apenas a voz e linguagem natural. A novidade, anunciada em outubro de 2024, está sendo disponibilizada aos poucos para os usuários.

Baseado no modelo de linguagem Gemini, do Google, o sistema interpreta o contexto da fala e converte automaticamente o relato em um alerta formal dentro do aplicativo. Assim, basta que o motorista toque um botão de denúncia na tela e descreva o que vê — como um buraco, um congestionamento ou um acidente — sem precisar navegar por menus ou comandos específicos.

A tecnologia substitui o antigo método com o Google Assistente, que exigia frases fixas e interação manual. Agora, o aplicativo de navegação entende instruções mais naturais e adiciona o aviso em tempo real no mapa. O objetivo, segundo a empresa, é tornar o processo mais rápido, intuitivo e seguro reduzindo distrações ao volante.

O recurso vinha sendo testado desde o ano passado e, de acordo com relatos no Reddit, já aparece para parte dos usuários no iOS, devendo chegar a mais pessoas nas próximas semanas.

Apesar do avanço, alguns usuários relatam pequenos problemas na versão inicial, como notificações recorrentes pedindo ativação do recurso e interrupções na reprodução de mídia após o uso. Há também questionamentos sobre privacidade e processamento de voz, embora o Google assegure que os dados de fala são protegidos e não armazenados indevidamente.

byu/Dont_Get_Merked from discussion

inwaze “Para a reprodução da mídia e não retoma. Bug”, diz usuário ao comentar sobre o recurso

A função é ativada automaticamente por meio de um popup dentro do app, e o usuário poderá optar por habilitá-la ou não.

via TecMundo