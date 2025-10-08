AirPods Pro 3 também começam a ser vendidos no Brasil!

Agora há pouco, noticiamos a homologação e a liberação das vendas dos Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3 no Brasil. Pois a subsidiária brasileira da Maçã agora também virou a chave e está vendendo os bastante aguardados AirPods Pro 3 em nosso país!

Lançados no mês passado, a nova geração dos fones de ouvido chegou com várias novidades, como sensores de frequência cardíaca e um Cancelamento Ativo de Ruído bastante superior ao das gerações anteriores.

Há ainda um novo sistema de borrachinhas, com uma espuma incorporada que ajuda na fixação e no isolamento acústico, bem como um novo tamanho de ponta para ouvidos menores, o XXS.

A Apple Brasil obviamente iniciou as vendas porque os AirPods Pro 3 já foram devidamente homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações. Eis os certificados emitidos pela Anatel:

Como podemos observar, constam as certificações dos dois fones (modelos A3063 e A3064 ). O estojo de recarga, por sua vez, é identificado pelo modelo A3065 .

Os AirPods Pro 3 são fabricados no Vietnã e na China, como também consta nos documentos.

Eles custam R$2.700 no Brasil (ou R$2.429,10 para pagamentos à vista) e estão com um prazo de envio de apenas um dia útil.

