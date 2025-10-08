Anatel homologa os Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3

Anunciados junto aos iPhones 17 e Air (estes já disponíveis no Brasil), no mês passado, os Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3 acabam de ser homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os modelos homologados foram os seguintes:

A3324 : Apple Watch SE 3 (GPS) de 42mm

: Apple Watch SE 3 (GPS) de 42mm A3325 : Apple Watch SE 3 (GPS) de 46mm

: Apple Watch SE 3 (GPS) de 46mm A3326 : Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular) de 42mm

: Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular) de 42mm A3328 : Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular) de 46mm

: Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular) de 46mm A3331 : Apple Watch Series 11 (GPS) de 42mm

: Apple Watch Series 11 (GPS) de 42mm A3333 : Apple Watch Series 11 (GPS) de 46mm

: Apple Watch Series 11 (GPS) de 46mm A3335 : Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) de 42mm

: Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) de 42mm A3337 : Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) de 46mm

: Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) de 46mm A3281 : Apple Watch Ultra 3 (GPS + Cellular)

Eis alguns dos Certificados de Homologação emitidos pela Anatel:

Neles, consta que o Apple Watch SE 3 é fabricado na China e na Tailândia, enquanto os Apple Watches Series 11 e Ultra 3 vêm da China e do Vietnã.

Agora que os relógios estão homologados, é só uma questão de tempo até a Apple Brasil iniciar a venda deles. O SE 3 partirá de R$3.300, o Series 11 começará em R$5.500 e o Ultra 3 custará R$10.500.