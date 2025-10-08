Navegue

Anatel homologa os Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3

Rafael Fischmann
08/10/2025 • 08:17
Leitura de 1 minuto

Anunciados junto aos iPhones 17 e Air (estes já disponíveis no Brasil), no mês passado, os Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3 acabam de ser homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os modelos homologados foram os seguintes:

  • A3324: Apple Watch SE 3 (GPS) de 42mm
  • A3325: Apple Watch SE 3 (GPS) de 46mm
  • A3326: Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular) de 42mm
  • A3328: Apple Watch SE 3 (GPS + Cellular) de 46mm
  • A3331: Apple Watch Series 11 (GPS) de 42mm
  • A3333: Apple Watch Series 11 (GPS) de 46mm
  • A3335: Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) de 42mm
  • A3337: Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) de 46mm
  • A3281: Apple Watch Ultra 3 (GPS + Cellular)

Eis alguns dos Certificados de Homologação emitidos pela Anatel:

Neles, consta que o Apple Watch SE 3 é fabricado na China e na Tailândia, enquanto os Apple Watches Series 11 e Ultra 3 vêm da China e do Vietnã.

Agora que os relógios estão homologados, é só uma questão de tempo até a Apple Brasil iniciar a venda deles. O SE 3 partirá de R$3.300, o Series 11 começará em R$5.500 e o Ultra 3 custará R$10.500.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
