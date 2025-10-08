Apple remove app que reunia provas de abuso pelo ICE nos EUA

A Apple removeu um aplicativo da App Store que reunia vídeos e notícias que documentavam abusos cometidos pelo ICE, agência governamental dos Estados Unidos responsável pela aplicação das leis de imigração, conforme informações do 404 Media.

O aplicativo, chamado Eyes Up, difere de outros aplicativos banidos anteriormente, como o ICEBlock, que foi projetado para relatar avistamentos de agentes do ICE em tempo real para alertar as comunidades locais. No caso do primeiro, era mais um serviço de agregação que reunia informações para preservar evidências caso o material fosse necessário em um processo judicial no futuro.

O site do Eyes Up, que funciona da mesma maneira que o app, ainda está disponível. Ele inclui um mapa com pontos nos quais os visitantes podem clicar, que reproduz um vídeo daquele local. Os usuários podem enviar seus próprios vídeos para inclusão. O administrador da plataforma disse que revisa manualmente cada vídeo antes de ser enviado ao serviço, para verificar seu conteúdo e sua localização.

Os vídeos disponíveis no Eyes Up são essencialmente os mesmos que estão disponíveis no TikTok, Instagram ou X (ex-Twitter), os quais combinam reportagens e clipes de prisões do ICE. Muitos dos vídeos também são retirados do Reddit.

Nosso objetivo é a responsabilização do governo, nem estamos fazendo rastreamento em tempo real. Acho que o governo [Trump] está envergonhado com a quantidade de vídeos incriminatórios que temos.



Queremos preservar as evidências até que elas possam ser usadas no tribunal, e acreditamos que a função de mapeamento tornará mais fácil para os litigantes encontrarem imagens de vítimas no futuro.

A Apple também removeu o DeICER, um aplicativo para registrar atividades de fiscalização da imigração, após uma reclamação policial. Segundo o Migrant Insider, a empresa disse ao desenvolvedor que o aplicativo violava as diretrizes que proíbem “conteúdo difamatório, discriminatório ou maldoso”, alegando que o fornecimento de informações de localização de policiais poderiam ser usadas para prejudicá-los.