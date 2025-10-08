Apple TV+ divulga first look da 2ª temporada de “Drops of God”, que estreará em 21 de janeiro de 2026

Anunciada ainda no ano passado, a segunda temporada da série “Gotas Divinas” (“Drops of God”), do Apple TV+, ganhou hoje a sua primeira imagem oficial, bem como uma data de estreia: 21 de janeiro de 2026 (uma quarta-feira).

Multipremiada, a produção é uma adaptação da série de mangá homônima criada e escrita por Tadashi Agi, ilustrada por Shu Okimoto e publicada pela Kodansha.

Noses at the ready.#DropsOfGod Season 2 premieres January 21 on Apple TV+ pic.twitter.com/6d4EvjifhD — Apple TV (@AppleTV) October 8, 2025 Narizes em riste.



#DropsOfGod A segunda temporada estreia em 21 de janeiro no Apple TV+.

Uma criação da Legendary Entertainment, a série foi um sucesso de crítica, tendo faturado um prêmio no Emmy Internacional de 2024.

Na segunda temporada, Camille (interpretada por Fleur Geffrier) e Issei (Tomohisa Yamashita) enfrentam mais uma vez um desafio quase impossível: descobrir a origem do vinho mais maravilhoso do mundo. Através de uma série de provações e testes, a sua busca vai levá-los a cantos distantes do globo, forçando-os a enfrentar os seus demônios interiores e mudando-os para sempre.

A direção da sequência ficará por conta de Oded Ruskin, que também dirigiu a primeira temporada — a qual foi foi criada por Quoc Dang Tran e produzida por Klaus Zimmermann.

O primeiro dos oito episódios da série será liberado logo na estreia. Os capítulos remanescentes, por sua vez, serão liberados semanalmente, às quartas-feiras, até 11 de março do ano que vem.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

