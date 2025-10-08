Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple TV+ divulga first look da 2ª temporada de “Drops of God”, que estreará em 21 de janeiro de 2026

Bruno Cardoso
08/10/2025 • 13:24

Anunciada ainda no ano passado, a segunda temporada da série “Gotas Divinas” (“Drops of God”), do Apple TV+, ganhou hoje a sua primeira imagem oficial, bem como uma data de estreia: 21 de janeiro de 2026 (uma quarta-feira).

Publicidade

Multipremiada, a produção é uma adaptação da série de mangá homônima criada e escrita por Tadashi Agi, ilustrada por Shu Okimoto e publicada pela Kodansha.

Narizes em riste.

#DropsOfGod A segunda temporada estreia em 21 de janeiro no Apple TV+.

Uma criação da Legendary Entertainment, a série foi um sucesso de crítica, tendo faturado um prêmio no Emmy Internacional de 2024.

Na segunda temporada, Camille (interpretada por Fleur Geffrier) e Issei (Tomohisa Yamashita) enfrentam mais uma vez um desafio quase impossível: descobrir a origem do vinho mais maravilhoso do mundo. Através de uma série de provações e testes, a sua busca vai levá-los a cantos distantes do globo, forçando-os a enfrentar os seus demônios interiores e mudando-os para sempre.

A direção da sequência ficará por conta de Oded Ruskin, que também dirigiu a primeira temporada — a qual foi foi criada por Quoc Dang Tran e produzida por Klaus Zimmermann.

Publicidade

O primeiro dos oito episódios da série será liberado logo na estreia. Os capítulos remanescentes, por sua vez, serão liberados semanalmente, às quartas-feiras, até 11 de março do ano que vem.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Ex-executivos da Apple criticam decisão de remover o ICEBlock da App Store
Posts relacionados