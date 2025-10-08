Navegue

Apple TV+ recebe oito indicações aos Artios Awards 2026

Luiz Gustavo Ribeiro
08/10/2025 • 19:58
A Casting Society — um grupo formado por supervisores de elenco para TV, cinema e teatro — revelou hoje os indicados da categoria televisiva dos Artios Awards 2026, premiação que homenageia a contribuição de profissionais do setor.

Entre os serviços de streaming, a Netflix liderou a categoria TV com 15 indicações, seguida pelo Apple TV+ com oito, HBO Max e Hulu com cinco e Prime Video com quatro.

Confira as séries da Maçã que foram indicadas e em quais categorias elas estão concorrendo:

A Casting Society revelará seus indicados cinematográficos em algum momento de janeiro. Todos os vencedores serão homenageados durante a 41ª cerimônia do Artios Awards, em 26 de fevereiro de 2026, no Beverly Hilton (em Los Angeles, na Califórnia).

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
