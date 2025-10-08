Apple TV+ recebe oito indicações aos Artios Awards 2026

A Casting Society — um grupo formado por supervisores de elenco para TV, cinema e teatro — revelou hoje os indicados da categoria televisiva dos Artios Awards 2026, premiação que homenageia a contribuição de profissionais do setor.

Entre os serviços de streaming, a Netflix liderou a categoria TV com 15 indicações, seguida pelo Apple TV+ com oito, HBO Max e Hulu com cinco e Prime Video com quatro.

Confira as séries da Maçã que foram indicadas e em quais categorias elas estão concorrendo:

A Casting Society revelará seus indicados cinematográficos em algum momento de janeiro. Todos os vencedores serão homenageados durante a 41ª cerimônia do Artios Awards, em 26 de fevereiro de 2026, no Beverly Hilton (em Los Angeles, na Califórnia).

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

