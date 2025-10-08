Navegue

Divulgação/Apple
Notificação de Hipertensão no Apple Watch Ultra 3

Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3 já estão à venda no Brasil!

Bruno Cardoso
08/10/2025 • 10:52
Leitura de 1 minuto

Poucas horas após serem homologados no Brasil, os Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3 já podem ser adquiridos de forma oficial no Brasil.

Publicidade

Anunciados há quase um mês [SE 3, Series 11, Ultra 3], eles chegam com melhorias importantes em relação aos seus antecessores, como suporte a conectividade 5G (nos modelos GPS + Cellular). Os três modelos contam com o chip S10.

YouTube video

Com caixas de 40mm e 44mm, o Apple Watch SE 3 é o primeiro de sua linha a trazer o recurso Tela Sempre Ativa (Always-on Display), além de contar com detecção de apneia do sono, um sensor de temperatura no pulso, a habilidade de reproduzir mídias com seu alto-falante e mais.

Imagem hero do Apple Watch SE 3
Divulgação/Apple

Já o Apple Watch Series 11 vem com opções de tamanho de 42mm e 46mm, podendo ser adquirido em caixas de alumínio e titânio. Com uma bateria aprimorada (autonomia de até 24h), ele também pode detectar casos de hipertensão.

Pontuação do sono e notificação de hipertensão no Apple Watch Series 11
Divulgação/Apple

O Apple Watch Ultra 3, por fim, vem com a mesma caixa de 49mm (titânio) de sempre, mas conta com novidades exclusivas como o suporte aos recursos Mensagens via Satélite, SOS de Emergência via Satélite e o Find My via satellite (ainda indisponíveis no Brasil). Com um rádio aprimorado, ele também vem com uma autonomia de bateria maior (até 42h) e pode detectar casos de hipertensão.

Divulgação/Apple

No Brasil, o SE 3 sai a partir de R$3.300, enquanto o Series 11 pode ser adquirido por preços que partem de R$5.500, O Ultra 3, por sua vez, sai por R$10.500.

Apple Watch Ultra 3 (miniatura)
Em breve Apple Watch Ultra 3 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Apple Watch Series 11 (miniatura)
Em breve Apple Watch Series 11 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou estilo milanês
Apple Watch SE 3 (miniatura)
Em breve Apple Watch SE 3 de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite ou estelar
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
