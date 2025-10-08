Cartões da Ticket já podem ser cadastrados no Apple Pay

Meses após ganharem suporte ao Google Pay, os cartões da Ticket agora também podem ser adicionados ao Apple Pay!
A novidade foi comunicada hoje de forma oficial, no site da empresa.
O app do serviço aparece como compatível com app Carteira (Wallet) na App Store, além de ter passado a exibir um popup na sua tela inicial comunicando a novidade.
É possível adicionar os seus cartões tanto pelo app da Ticket quanto diretamente pelo app Carteira. É necessário, no entanto, realizar algumas validações de segurança pelo próprio app da companhia para liberar o uso do recurso.
Os primeiros sinais de que a Ticket estava se preparando para adicionar o suporte ao Apple Pay surgiram ainda ontem, após alguns usuários conseguirem cadastrar seus cartões no Wallet — embora ainda não fosse possível confirmar a ação junto ao serviço.
Com essa novidade, usuários agora podem, entre outras coisas, pagar por pratos/alimentos em restaurantes/lojas apenas aproximando o iPhone ou o Apple Watch do terminal de pagamento, além de realizar pagamentos online.