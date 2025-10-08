Navegue

Cartões da Ticket já podem ser cadastrados no Apple Pay

Bruno Cardoso
08/10/2025 • 09:49
Ticket no Apple Pay

Meses após ganharem suporte ao Google Pay, os cartões da Ticket agora também podem ser adicionados ao Apple Pay!

A novidade foi comunicada hoje de forma oficial, no site da empresa.

Capturas de tela/Évelin Nogueira

O app do serviço aparece como compatível com app Carteira (Wallet) na App Store, além de ter passado a exibir um popup na sua tela inicial comunicando a novidade.

É possível adicionar os seus cartões tanto pelo app da Ticket quanto diretamente pelo app Carteira. É necessário, no entanto, realizar algumas validações de segurança pelo próprio app da companhia para liberar o uso do recurso.

Capturas de tela/Évelin Nogueira

Os primeiros sinais de que a Ticket estava se preparando para adicionar o suporte ao Apple Pay surgiram ainda ontem, após alguns usuários conseguirem cadastrar seus cartões no Wallet — embora ainda não fosse possível confirmar a ação junto ao serviço.

Captura de tela/Lucas Lopes

Com essa novidade, usuários agora podem, entre outras coisas, pagar por pratos/alimentos em restaurantes/lojas apenas aproximando o iPhone ou o Apple Watch do terminal de pagamento, além de realizar pagamentos online.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
