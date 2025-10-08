Navegue

Como colocar figurinhas em Reels do Instagram

Pedro Henrique Nunes
08/10/2025 • 07:00
Os Reels do Instagram são uma resposta da rede social da Meta aos vídeos curtos, que se tornaram bastante populares graças ao TikTok. Com as ferramentas disponibilizadas, é possível tornar as suas publicações ainda mais atrativas para os seus seguidores.

Uma das maneiras de fazer isso é colocar uma figurinha na postagem — podendo inclusive colocar um recorte de fotos ou vídeos. Veja, a seguir, como adicioná-la!📱

Com o app aberto no seu iPhone ou iPad, toque no “+” (na barra inferior) e deslize o dedo até chegar a “Reel”. Selecione os vídeos desejados para o post, vá até “Avançar” e escolha o segundo ícone (da esquerda para a direita) para escolher a figurinha desejada.

Dependendo dela, você pode tocar em cima a fim de obter mais opções. Depois de movê-la para o local desejado, siga os passos para terminar de publicar o seu Reel.

Pedro Henrique Nunes
