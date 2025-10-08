Como colocar figurinhas em Reels do Instagram

Os Reels do Instagram são uma resposta da rede social da Meta aos vídeos curtos, que se tornaram bastante populares graças ao TikTok. Com as ferramentas disponibilizadas, é possível tornar as suas publicações ainda mais atrativas para os seus seguidores.
Uma das maneiras de fazer isso é colocar uma figurinha na postagem — podendo inclusive colocar um recorte de fotos ou vídeos. Veja, a seguir, como adicioná-la!📱
Com o app aberto no seu iPhone ou iPad, toque no “+” (na barra inferior) e deslize o dedo até chegar a “Reel”. Selecione os vídeos desejados para o post, vá até “Avançar” e escolha o segundo ícone (da esquerda para a direita) para escolher a figurinha desejada.
Dependendo dela, você pode tocar em cima a fim de obter mais opções. Depois de movê-la para o local desejado, siga os passos para terminar de publicar o seu Reel.