Como compartilhar trechos de músicas do YouTube Music em Stories do Instagram

Pedro Henrique Nunes
08/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Nós já mostramos por aqui como é supersimples compartilhar uma música do YouTube Music nos Stories do Instagram.

Ocorre que, além de fazer isso, o serviço de streaming de músicas do Google possibilita também que você selecione um trecho específico de uma canção e personalize a forma como ele aparecerá na rede social.

Veja como fazer esse processo! 😉

  1. Abra o YouTube Music.
  2. Comece a reproduzir uma música que contenha as letras.
  3. Selecione a barra inferior para abrir a arte da capa em tela cheia.
  4. Deslize o dedo de baixo para cima e escolha “Letra”.
  1. Vá até “Compartilhar”.
  2. Escolha o trecho desejado.
  3. Toque em “Avançar”.
  4. Personalize a cor da janela.
  5. Escolha “Compartilhar” e “Stories” para ser redirecionado ao Instagram e concluir a sua publicação.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
