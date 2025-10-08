Como compartilhar trechos de músicas do YouTube Music em Stories do Instagram

Nós já mostramos por aqui como é supersimples compartilhar uma música do YouTube Music nos Stories do Instagram.

Ocorre que, além de fazer isso, o serviço de streaming de músicas do Google possibilita também que você selecione um trecho específico de uma canção e personalize a forma como ele aparecerá na rede social.

Veja como fazer esse processo! 😉

Abra o YouTube Music. Comece a reproduzir uma música que contenha as letras. Selecione a barra inferior para abrir a arte da capa em tela cheia. Deslize o dedo de baixo para cima e escolha “Letra”.