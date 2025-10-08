Como compartilhar trechos de músicas do YouTube Music em Stories do Instagram

Nós já mostramos por aqui como é supersimples compartilhar uma música do YouTube Music nos Stories do Instagram.
Ocorre que, além de fazer isso, o serviço de streaming de músicas do Google possibilita também que você selecione um trecho específico de uma canção e personalize a forma como ele aparecerá na rede social.
Veja como fazer esse processo! 😉
- Abra o YouTube Music.
- Comece a reproduzir uma música que contenha as letras.
- Selecione a barra inferior para abrir a arte da capa em tela cheia.
- Deslize o dedo de baixo para cima e escolha “Letra”.
- Vá até “Compartilhar”.
- Escolha o trecho desejado.
- Toque em “Avançar”.
- Personalize a cor da janela.
- Escolha “Compartilhar” e “Stories” para ser redirecionado ao Instagram e concluir a sua publicação.