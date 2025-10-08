Como renomear o áudio de um Reel no Instagram

Se você costuma publicar Reels no Instagram, já deve saber que é possível importar um áudio que tenha armazenado no seu dispositivo — a fim de tornar as suas publicações mais atrativas.

Ocorre que, se quiser, a rede social da Meta também possibilita renomear o áudio que aparecerá na sua publicação. Esse processo, vale observar, só poderá ser feito uma vez.

Veja como proceder! 🙂

Com o app do Instagram aberto no seu iPhone ou iPad, siga o passo a passo para fazer a postagem do Reel. Quando estiver na última tela antes da publicação, toque em “Renomear áudio”, apague-o e digite o nome que quiser.

Vá até “Concluir” quando estiver satisfeito e faça a publicação normalmente.