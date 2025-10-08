Navegue

Ex-executivos da Apple criticam decisão de remover o ICEBlock da App Store

Bruno Cardoso
08/10/2025 • 11:55
ICEBlock na App Store

A recente decisão da Apple de remover o aplicativo ICEBlock da App Store após pressão do Departamento de Justiça (Department of Justice, ou DOJ) dos Estados Unidos causou polêmica não só entre usuários, mas também entre ex-executivos da companhia.

Como notado pelo Daring Fireball, Wiley Hodges, antigo diretor de marketing e de gestão de produtos da Maçã, disse estar “profundamente incomodado” por essa remoção em uma carta endereçada para o CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da companhia, Tim Cook. O ex-executivo, vale notar, é um dos responsáveis pelo lançamento do Xcode e pela linguagem de programação Swift.

Mais especificamente, Hodges disse que, após a remoção do ICEBlock, não tem mais certeza se pode confiar na Apple como uma empresa que “está do lado de seus usuários acima de tudo”:

Não sei onde isso me deixa como cliente da Apple, mas sei que me incomoda como acionista da Apple. Peço a você e sua equipe que expliquem com mais clareza a base sobre a qual tomaram a decisão de remover o ICEBlock — e como o governo demonstrou boa-fé e fortes evidências ao fazer sua exigência à Apple, ou que vocês restaurem o aplicativo na App Store.

Espero que, como um homem íntegro e com princípios, você possa entender o quão ultrajante é essa situação. Mais ainda, espero que você reconheça como cada centímetro que voluntariamente cedem a um regime autoritário aumenta o poder ilegitimamente obtido por eles. Estamos em um momento crítico na história do nosso país, em que enfrentamos a ameaça iminente da perda de nossa república constitucional. Cabe a todos nós exigir que o Estado de Direito, e não os caprichos de um punhado de pessoas — mesmo as eleitas —, governe nossa empresa coletiva. A Apple e vocês são melhores do que isso. Vocês representam o melhor que a América pode ser, e eu rezo para que você encontre em seu coração a força necessária para continuar a demonstrar que é fiel aos valores que você defendeu de forma tão admirável e por tanto tempo.

Hodges citou ainda o caso em que a Apple se recusou a desbloquear o iPhone de um suspeito de promover um atentado em San Bernardino (Califórnia), lá em 2016. Segundo ele, esse episódio foi um “ponto de virada” para muitas pessoas céticas em relação à postura da empresa envolvendo a privacidade de seus usuários, já que atender aos pedidos das autoridades estadunidenses naquela ocasião poderia comprometer a segurança de todos os usuários de iPhones.

No entanto, a remoção do ICEBlock, segundo o executivo, “desperdiça essa mesma boa-fé”, demonstrada nove anos atrás. “A remoção do ICEBlock sem evidências de que o governo forneceu uma base legal para tal exigência ou seguiu um processo legal para efetuar sua remoção representa uma erosão dessa postura de princípios”, completou.

Outro ex-executivo a cobrar explicações pelo ocorrido foi Alex Horovitz, ex-gerente sênior de sistemas e infraestrutura de manufatura da Maçã. Em uma carta bastante parecida, ele argumentou que “cada vez que ela [a Apple] cede silenciosamente à pressão política, ela fortalece a mão daqueles que querem centralizar o poder e enfraquecer as liberdades que a empresa antes defendia”.

Horovitz também citou o episódio de 2016 em sua carta:

Remover um aplicativo que protege indivíduos de abusos ilícitos — sem transparência ou evidências de uma base legal legítima — vai contra essa promessa. Corre o risco de corroer a autoridade moral que a Apple conquistou ao enfrentar o FBI.

Questionada pelo The Verge, a Apple não comentou as cobranças de seus ex-executivos.

