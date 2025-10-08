Navegue

GitHub agora permite realizar login com a Conta Apple

08/10/2025 • 17:00
Já há alguns bons anos, está disponível o recurso “Iniciar sessão com a Apple” (“Sign in with Apple”) — e algumas plataformas ainda estão implementando-o. A mais recente foi o GitHub, que anunciou hoje o suporte à função que permite se cadastrar e realizar login com sua Conta Apple.

Isso oferece aos desenvolvedores e usuários uma maneira mais ágil de criar ou acessar suas contas — e, ao mesmo tempo, reforça a segurança da conta para qualquer pessoa que já esteja inserida no ecossistema da Apple.

A opção se junta ao recurso análogo do Google — portanto, confira se a sua conta na plataforma já não está vinculada a eles antes de realizar o cadastro/login pela Apple.

Além disso, o GitHub recomenda habilitar a autenticação de dois fatores (2FA) e adicionar uma chave de acesso ou uma senha para recuperação de conta. Vale lembrar que a Maçã também permite ocultar o seu endereço de email ao usar a função de login com a Conta Apple, o que é excelente para privacidade.

via The Mac Observer

