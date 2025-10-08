Navegue

Conceito de iPhone dobrável

Jeff Pu: iPhone dobrável poderá usar combinação de alumínio e titânio

Bruno S. Gentile
08/10/2025 • 16:49
Leitura de 2 minuto

O analista Jeff Pu afirmou em nota a investidores que o possível “iPhone Fold”, previsto para 2026, deverá adotar uma estrutura híbrida de alumínio e titânio. Segundo as informações, o chassi metálico do dispositivo usaria essa combinação para garantir mais durabilidade sem comprometer o peso — uma mudança em relação aos protótipos anteriores, que utilizavam apenas titânio.

O também analista Ming-Chi Kuo já havia relatado, em março desse ano, que a dobradiça contaria com uma liga de titânio e aço inoxidável, enquanto o corpo seria todo em titânio.

A mudança sugere um avanço no processo de engenharia, confirmando o apontado por Mark Gurman (da Bloomberg), que descreveu o dispositivo com um design que se assemelha a “dois iPhones Air lado a lado”. O modelo, segundo ele, seria extremamente fino e feito de titânio, inspirado no novo integrante da família dos iPhones, que prioriza leveza e espessura reduzida.

Os rumores apontam ainda para um display externo de 5,5 polegadas e uma tela interna de 7,8″, dimensões próximas às de um iPhone 12/13 mini e de um iPad mini, respectivamente. O aparelho abriria como um livro, sem vinco visível, e substituiria o Face ID por um sensor do Touch ID integrado ao botão lateral.

A expectativa é de que o modelo seja apresentado com preço estimado entre US$2.000 e US$2.500, segundo Kuo. O projeto segue com produção piloto em Taiwan, enquanto a fabricação em massa poderá migrar para a Índia em 2026 — parte da estratégia da empresa para reduzir a sua dependência da China.

A Apple — naturalmente — não comenta rumores. O cronograma ainda poderá sofrer com muitas alterações até a definição final do design.

via 9to5Mac

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
