Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: DYSMANTLE, Só tem você aqui, Eat the Rainbow Food Journal e mais!

Marcelo Melo
08/10/2025 • 17:15

Para esta quarta-feira, confira e aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

DYSMANTLE, desenvolvido pelo pessoal da 10tons Ltd., é um jogo de exploração e aventura pós-apocalíptica — e o nosso destaque do dia.

Imagine sair de um abrigo após muitos anos e encontrar um mundo completamente diferente do que você deixou. Explore, lute e o mais importante: sobreviva! Construa postos avançados para apoio, desenvolva armas e ferramentas, cace animais, cultive plantas e descubra os mistérios que a ilha guarda.

Conforme você emerge do seu abrigo após muitos, muitos anos, um incrível velho novo mundo aguarda. Um mundo habitado por criaturas maléficas e vis. Um mundo sem nenhum outro ser humano à vista. Um mundo no qual a natureza agora reina. Um mundo que está prestes a ficar ainda pior. Você precisa encontrar uma forma de escapar da ilha maldita. Mas, antes disso, desfrute do apocalipse melancólico.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite a oferta e boa exploração!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$40 em descontos:

Jogos

História interativa.

Jogo de estratégia.

Jogo de estratégia pós-pandemia.

Aplicativos

Utilitário para dieta.

Diário.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
