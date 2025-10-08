Série “Os Bucaneiros”, do Apple TV+, é renovada para uma 3ª temporada

O Apple TV+ anunciou hoje que renovou a popular série “Os Bucaneiros” (“The Buccaneers”) para uma terceira temporada, embora ainda não tenha divulgado uma data de estreia para os novos episódios.

Inspirada no romance homônimo nunca finalizado de Edith Wharton, vencedora do Prêmio Pulitzer, a produção acompanha um grupo de garotas americanas ricas na década de 1870, que são enviadas à Inglaterra em busca de maridos e títulos. Ao chegar lá, porém, elas se deparam com um choque cultural devido às tradições inglesas — tudo isso enquanto lidam com seus corações, que anseiam por muito mais do que os casamentos.

A escritora e criadora da produção, Katherine Jakeways, comemorou a notícia:

Não poderíamos estar mais felizes em amarrar nossos espartilhos, vestir nossos vestidos de baile e correr sem fôlego pelos penhascos de Tintagel pela terceira vez para ver as próximas aventuras apaixonantes que nossos amados Bucaneiros aprontarão. Um enorme agradecimento ao Apple TV+ e também aos espectadores dedicados por amarem a série tanto quanto nós.

Na terceira temporada, os Bucaneiros estão em busca dos amores de suas vidas (e não mais das suas primeiras “apaixonites”), mas terão que lidar com um novo e enigmático duque no comando. “Se a educada sociedade inglesa achava que essas garotas americanas balançavam o barco, este novo Duque bad boy está prestes a afundar o navio”, diz a Maçã em sua sinopse.

O elenco de “Os Bucaneiros” é composto por Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse, Christina Hendricks, Josh Dylan, Guy Remmers, Matthew Broome e Barney Fishwick, bem como Leighton Meester, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose e Maria Almeida.

Liderada por mulheres, a equipe de produção de “Os Bucaneiros” é composta por Jakeways e pela vencedora do BAFTA Susanna White, que atua como diretora e produtora executiva ao lado de Beth Willis e Jakeways.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

