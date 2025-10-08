Navegue

TAG Heuer lança Connected Calibre E5, o primeiro smartwatch com selo MFi

Bruno S. Gentile
08/10/2025 • 16:03
Leitura de 2 minuto

A TAG Heuer anunciou nesta semana o Connected Calibre E5, a nova geração do seu smartwatch de luxo que estreia um sistema operacional próprio. Ele também é o primeiro a trazer o selo Made for iPhone (MFi) — certificação da Apple que garante integração completa com o iOS.

O modelo sucede o Calibre E4, lançado em 2022, e chega em dois tamanhos: 45mm, com tela AMOLED 1Active matrix organic light emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânica de matriz ativa. de 1,39 polegada; e 40mm, com tela de 1,20 polegada. Ambos são alimentados pelo chip Qualcomm Snapdragon 5100+, oferecem resposta tátil aprimorada e prometem brilho mais intenso com uma interface mais fluida.

A principal novidade está sob o mostrador. A empresa responsável abandonou o Google Wear OS para adotar o TAG Heuer OS, desenvolvido por uma equipe de engenheiros em Paris (França). O novos sistema traz menus simplificados, animações próprias e desempenho otimizado, com navegação híbrida por meio de toques na tela e uso de botões físicos.

Graças ao selo MFi, o relógio passa a oferecer conectividade estável com iPhones, incluindo o pareamento rápido, Bluetooth e Wi-Fi aprimorados, sincronização confiável de notificações e dados de saúde integrados. Segundo a fabricante, cerca de 70% dos donos dos relógios inteligentes TAG Heuer utilizam dispositivos da Apple, o que dá fundamento à mudança de estratégia.

O Calibre E5 mantém sensores de frequência cardíaca, oxigenação sanguínea, monitoramento de sono, respiração, acelerômetro, barômetro e bússola, garantindo treinos e medições com precisão. O modelo também permite atender chamadas, controlar músicas e acessar widgets de bem-estar. A versão Gold Edition segue no catálogo, com mapeamento de campos e detecção automática de tacadas.

Segundo a fabricante, a bateria dura, no modelo de 45mm, até três dias em modo econômico ou dois dias em uso regular; a versão de 40mm promete durar até dois dias em ambas as versões. O carregamento rápido entrega um dia de autonomia entre 30 e 40 minutos, com carga total disponível em uma hora e meia por meio de uma base com conector USB-C redesenhado.

O TAG Heuer Connected Calibre E5 já está disponível em boutiques da marca e no site oficial, com preços a partir de US$1.600 (cerca de R$8.900, sem contar impostos).

Notas de rodapé

  • 1
    Active matrix organic light emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânica de matriz ativa.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
