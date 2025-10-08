Terceira e última temporada de “WondLa” chegará ao Apple TV+ em 26 de novembro

O Apple TV+ anunciou hoje a temporada final da trilogia animada “WondLa”, com estreia prevista para 26 de novembro (uma quarta-feira). Baseada na série de livros bestseller de Tony DiTerlizzi, a produção acompanha o amadurecimento de Eva e sua descoberta de verdades sobre o seu passado e mundo.
A terceira parte da trilogia apresenta um elenco de dubladores repleto de estrelas, incluindo Jeanine Mason (como Eva), o vencedor do Emmy Brad Garrett (como Otto), Gary Anthony Williams (como Rovender), Alan Tudyk (como Cadmus Pryde), John Ratzenberger (como Carúnculo), John Harlan Kim (como Hailey), Ana Villafañe (como Eva 8), Peter Gallagher (como Antiquus) e muitos outros.
Os novos membros do elenco incluem a vencedora do Emmy e indicada ao Oscar Shohreh Aghdashloo (como Darius e Arius) e Maz Jobrani (como Zin).
A série tem produção executiva de Bobs Gannaway, que também é showrunner, além de DiTerlizzi e Gannaway — juntamente com Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch, John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg, da Skydance Animation. A série também é produzida por Tony Cosanella.
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
