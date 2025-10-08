Usuários relatam ruídos e chiados nos alto-falantes do iPhone 17 Pro Max

Desde que o iPhone 17 Pro Max foi lançado no fim de setembro, alguns usuários vêm relatando possíveis falhas nos alto-falantes do aparelho, como áudio mais baixo, distorções e ruídos estáticos durante o uso. Os relatos foram compartilhados em fóruns de Suporte da Apple [1, 2], no Reddit e foram confirmados em testes internos da CNET.
De acordo com a publicação americana, parte dos usuários afirma ouvir sons metálicos e chiados intermitentes, principalmente quando o volume é reduzido ou o aparelho está carregando via USB-C. Em alguns casos, o som permanece mesmo com o volume no mínimo, descrito como um “ruído semelhante ao de rádios antigos”.
O analista Jeffrey Mizrahi afirmou que o áudio do seu iPhone 17 Pro Max soa “mais áspero e abafado” em comparação ao iPhone 16 Pro Max, além de apresentar estalos enquanto reproduzia vídeos no YouTube. O problema, segundo ele, não se mostrou presente nas unidades de teste avaliadas pela equipe de reviews do site.
Discussões no fórum do MacRumors apontam o reposicionamento dos alto-falantes e microfones nos novos modelos. Agora, o alto-falante principal fica à esquerda da porta USB-C, enquanto o microfone ocupa o lado direito. A mudança, segundo alguns usuários, teria alterado a acústica e gerado distorção perceptível em volumes altos.
Há ainda relatos de que o som varia de intensidade sem motivo aparente e que o problema persiste após substituição do aparelho, o que sugere que pode não se tratar de casos isolados.
Até o momento, a Apple não se manifestou oficialmente sobre a situação. A empresa orienta usuários com falhas em áudio a procurar suporte técnico autorizado, podendo recorrer à garantia padrão de um ano ou aos planos AppleCare+, que incluem cobertura para defeitos de fabricação.
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.