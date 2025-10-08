Usuários relatam ruídos e chiados nos alto-falantes do iPhone 17 Pro Max

Desde que o iPhone 17 Pro Max foi lançado no fim de setembro, alguns usuários vêm relatando possíveis falhas nos alto-falantes do aparelho, como áudio mais baixo, distorções e ruídos estáticos durante o uso. Os relatos foram compartilhados em fóruns de Suporte da Apple [1, 2], no Reddit e foram confirmados em testes internos da CNET.

De acordo com a publicação americana, parte dos usuários afirma ouvir sons metálicos e chiados intermitentes, principalmente quando o volume é reduzido ou o aparelho está carregando via USB-C. Em alguns casos, o som permanece mesmo com o volume no mínimo, descrito como um “ruído semelhante ao de rádios antigos”.

iPhone 17 Pro/Max users – Listen to a podcast or something quiet on low volume. The new speaker can’t handle it

byu/HelpMe0biWan iniphone Abaixe o volume para o mínimo (fica MUITO pior se você abaixar o volume manualmente, tipo pra 1%) e coloque pra tocar algo tranquilo, tipo um podcast ou um vídeo com gente conversando que tenha um volume baixo e uns momentos de silêncio.



Chegue o ouvido para perto do celular e escute o alto-falante de baixo, do lado esquerdo, perto da porta USB-C. Ela simplesmente explode. Não aguenta e começa a fazer um barulho elétrico estranho. Se você estiver carregando via USB-C, às vezes piora mais ainda.



Os resultados são meio inconsistentes e às vezes é bem sutil, mas há vezes que parece que está gritando e berrando. Olhando a desmontagem da iFixit, a Apple mudou o layout e os componentes nos novos modelos 17 Pro/Pro Max. Outros estão falando que é interferência entre a porta de carregamento e a caixa de som, e pode piorar com o tempo.



Tá acontecendo no meu 17 Pro, Você consegue reproduzir no seu?

O analista Jeffrey Mizrahi afirmou que o áudio do seu iPhone 17 Pro Max soa “mais áspero e abafado” em comparação ao iPhone 16 Pro Max, além de apresentar estalos enquanto reproduzia vídeos no YouTube. O problema, segundo ele, não se mostrou presente nas unidades de teste avaliadas pela equipe de reviews do site.

Discussões no fórum do MacRumors apontam o reposicionamento dos alto-falantes e microfones nos novos modelos. Agora, o alto-falante principal fica à esquerda da porta USB-C, enquanto o microfone ocupa o lado direito. A mudança, segundo alguns usuários, teria alterado a acústica e gerado distorção perceptível em volumes altos.

Há ainda relatos de que o som varia de intensidade sem motivo aparente e que o problema persiste após substituição do aparelho, o que sugere que pode não se tratar de casos isolados.

Até o momento, a Apple não se manifestou oficialmente sobre a situação. A empresa orienta usuários com falhas em áudio a procurar suporte técnico autorizado, podendo recorrer à garantia padrão de um ano ou aos planos AppleCare+, que incluem cobertura para defeitos de fabricação.

