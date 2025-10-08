Navegue

WhatsApp libera visual adaptado ao Liquid Glass para mais usuários

Luiz Gustavo Ribeiro
08/10/2025 • 14:55

Após o lançamento da atualização mais recente do WhatsApp para iOS (versão 25.28.75), o pessoal do WABetaInfo descobriu que o mensageiro está liberando o visual adaptado ao Liquid Glassem testes já há algum tempo — para mais usuários.

Isso significa que não só testadores podem agora explorar as mudanças — incluindo efeitos de camadas que fazem com que componentes (a exemplo da barra de abas) pareçam flutuar sobre o conteúdo principal. A interface redesenhada também apresenta uma superfície semitranslúcida que desfoca o conteúdo por trás dela.

WhatsApp com interface Liquid Glass

Ademais, o WhatsApp também passa a adotar o teclado nativo do sistema, com um design translúcido e reflexivo, com teclas que interagem com o conteúdo de fundo. Já os botões e o menu contextual foram redesenhados em todo o aplicativo para combinar com a interface.

Apesar disso, os usuários notarão que algumas áreas da interface, principalmente a barra de bate-papo, ainda não estão totalmente adaptadas, o que significa que certas partes ainda mantém elementos do visual anterior.

Segundo as informações, as mudanças estão atualmente disponíveis para um número limitado de usuários no iOS, incluindo testadores beta. Ou seja, instalar a versão mais recente do WhatsApp não garante que o novo visual estará disponível imediatamente. Um lançamento mais amplo é esperado em breve.

Perguntas nos Status

O mensageiro também está testando a possibilidade de adicionar uma caixa de perguntas aos Status por meio de um novo adesivo interativo. Assim, quando alguém visualizar uma publicação que inclui esse adesivo, será possível responder à pergunta diretamente na publicação, com já acontece no Instagram, por exemplo.

Perguntas nos Status do WhatsApp

Sempre que alguém responde a um adesivo de pergunta, o WhatsApp envia uma notificação para o autor do Status. Todas as respostas enviadas poderão ser revisadas na lista de visualização dos Status, que contará com uma nova seção “Atividade”.

Os usuários poderão optar por compartilhar uma resposta em uma nova atualização de Status, mantendo a identidade do autor oculta para maior privacidade. Também será possível denunciar respostas inadequadas ou spam, bem como excluir quaisquer perguntas indesejadas do feed de atividades.

O recurso está atualmente disponível para um número limitado de testadores no iOS.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
