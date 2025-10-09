Acessibilidade: como usar o Trackpad Virtual no AssistiveTouch de iPads

O iPadOS, sistema operacional que equipa os tablets da Apple, traz diversos recursos voltados especialmente à acessibilidade. Assim, mesmo usuários com algum tipo de deficiência podem aproveitar todas as funções avançadas dos aparelhos da Maçã!

Uma função bem bacana nessa área é o chamado Trackpad Virtual, pelo qual você pode transformar uma pequena área da tela em um trackpad redimensionável e usá-lo para mover e clicar com um cursor no visor do aparelho.

Veja como utilizá-lo! 🙂

Como configurar o Trackpad Virtual

Para configurar o Trackpad Virtual, abra os Ajustes (Settings), toque em “Acessibilidade” e vá até Toque » AssistiveTouch.

Selecione “Personalizar Menu Principal”, vá até o “+”, no botão “+” que aparecer e escolha “Trackpad Virtual”.

Você também pode definir uma ação personalizada para abrir o Trackpad Virtual, tocando em uma abaixo de “Ações Personalizadas” e escolhendo “Trackpad Virtual”.

Como usar e personalizar o Trackpad Virtual

Após se certificar de que o AssistiveTouch está habilitado, toque no botão de menu do AssistiveTouch e em “Trackpad Virtual”.

Ou, em uma ação personalizada predefinida, dê um toque, um toque duplo ou um pressionamento longo no botão de menu do AssistiveTouch.

Depois, basta usar o Trackpad Virtual como se fosse qualquer outro dispositivo do tipo:

Arraste o dedo no trackpad para mover o cursor;

Toque na área do trackpad para clicar no local do cursor;

Arraste as setas (no canto superior esquerdo) para redimensioná-lo;

Arraste uma borda do trackpad para movê-lo.

Quando quiser fechá-lo, basta utilizar a mesma ação realizada para abri-lo.

Para alterar o funcionamento do recurso, toque em “Trackpad Virtual” (nos ajustes do AsssistiveTouch). Por lá, é possível alterar a velocidade do rastreamento do cursor, a rolagem e a aparência.

Já conhecia isso? 😀

